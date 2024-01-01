Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
12 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 12 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|18
|нп
|Павел Заха
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|94
|нп
|Якуб Лауко
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|13
|нп
|Чарли Койл
|63
|нп
|Брэд Маршан
|11
|нп
|Трент Фредерик
|39
|нп
|Морган Гики
|55
|нп
|Джастин Бразо
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|51
|зщ
|Мэттью Кессел
|47
|зщ
|Тори Крюг
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|25
|нп
|Джордан Кайру
|18
|нп
|Роберт Томас
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|89
|нп
|Павел Бучневич
|76
|нп
|Захари Болдюк
|42
|нп
|Каспери Капанен
|12
|нп
|Кевин Хейз
|20
|нп
|Брэндон Саад
|26
|нп
|Натан Уокер
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|13
|нп
|Алексей Торопченко
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|14.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|08.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|13.06.2019
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 7-й матч
|1 : 4
|10.06.2019
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 6-й матч
|1 : 5
|07.06.2019
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 5-й матч
|1 : 2
|04.06.2019
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|4 : 2
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|66
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|63
|86
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|63
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|63
|85
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|10
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|11
|Калгари Флэймз
|64
|67
|12
|Сент-Луис Блюз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39