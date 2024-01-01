01:47 ()
Свернуть список

Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
12 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 12 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 США вр Джереми Свейман
35 Швеция вр Линус Улльмарк
27 Швеция зщ Хампус Линдхольм
73 США зщ Чарли Макэвой
48 США зщ Мэтт Грызлик
25 США зщ Брэндон Карло
12 США зщ Кевин Шаттенкирк
6 США зщ Мэйсон Лорей
88 Чехия нп Давид Пастрняк
18 Чехия нп Павел Заха
43 Канада нп Дэнтон Хайнен
21 США нп Джеймс ван Римсдайк
70 Швеция нп Йеспер Боквист
94 Чехия нп Якуб Лауко
74 Канада нп Джейк Дебраск
13 США нп Чарли Койл
63 Канада нп Брэд Маршан
11 США нп Трент Фредерик
39 Канада нп Морган Гики
55 Канада нп Джастин Бразо
30 Канада вр Джоэль Хофер
50 Канада вр Джордан Биннингтон
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
51 США зщ Мэттью Кессел
47 США зщ Тори Крюг
72 США зщ Джастин Фолк
48 США зщ Скотт Перунович
25 Канада нп Джордан Кайру
18 Канада нп Роберт Томас
10 Канада нп Брэйден Шенн
63 Канада нп Джейк Нейборс
89 Россия нп Павел Бучневич
76 Канада нп Захари Болдюк
42 Финляндия нп Каспери Капанен
12 США нп Кевин Хейз
20 США нп Брэндон Саад
26 Австралия нп Натан Уокер
70 Швеция нп Оскар Сундквист
13 Россия нп Алексей Торопченко
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТБостон Брюинз
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ББостон Брюинз
08.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Сент-Луис Блюз
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТБостон Брюинз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 4Сент-Луис Блюз
27.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 0Сент-Луис Блюз
13.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 7-й матч Бостон Брюинз1 : 4Сент-Луис Блюз
10.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 6-й матч Сент-Луис Блюз1 : 5Бостон Брюинз
07.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2Сент-Луис Блюз
04.06.2019 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Сент-Луис Блюз4 : 2Бостон Брюинз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Бостон Брюинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Сент-Луис Блюз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сент-Луис Блюз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БСент-Луис Блюз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6691
3 Нью-Йорк Рейнджерс6386
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6372
9 Детройт Ред Уингз6472
10 Вашингтон Кэпиталз6269
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6385
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6375
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Миннесота Уайлд6569
10 Сиэтл Кракен6367
11 Калгари Флэймз6467
12 Сент-Луис Блюз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close