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Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
12 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Виннипег Джетс
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 12 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
2 Канада зщ Дилан Демело
44 Канада зщ Джош Моррисси
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
24 Канада зщ Колин Миллер
54 США зщ Дилан Сэмберг
27 Дания нп Николай Элерс
55 Канада нп Марк Шайфли
81 США нп Кайл Коннор
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
23 Канада нп Шон Монахан
9 США нп Алекс Иафалло
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
91 Канада нп Коул Перфетти
7 Россия нп Владислав Наместников
36 Канада нп Морган Бэррон
79 США вр Чарли Линдгрен
30 США вр Хантер Шепард
74 США зщ Джон Карлсон
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
3 США зщ Ник Дженсен
38 Швеция зщ Расмус Сандин
25 Канада зщ Итан Бир
27 Россия зщ Александр Алексеев
21 Беларусь нп Алексей Протас
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
8 Россия нп Александр Овечкин
43 Канада нп Том Уилсон
24 Канада нп Коннор Макмайкл
67 США нп Макс Пасиоретти
15 США нп Сонни Милано
17 Канада нп Дилан Строум
63 Россия нп Иван Мирошниченко
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
23 Канада нп Майкл Сгарбосса
47 Канада нп Бек Маленстин
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1Виннипег Джетс
12.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТВиннипег Джетс
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0Вашингтон Кэпиталз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БВиннипег Джетс
11.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Виннипег Джетс
15.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Виннипег Джетс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Виннипег Джетс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 6Вашингтон Кэпиталз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 3Вашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6691
3 Нью-Йорк Рейнджерс6386
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6372
9 Детройт Ред Уингз6472
10 Вашингтон Кэпиталз6269
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6385
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6375
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Миннесота Уайлд6569
10 Сиэтл Кракен6367
11 Калгари Флэймз6467
12 Сент-Луис Блюз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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