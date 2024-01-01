Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
12 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 12 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|24
|зщ
|Колин Миллер
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|27
|нп
|Николай Элерс
|55
|нп
|Марк Шайфли
|81
|нп
|Кайл Коннор
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|23
|нп
|Шон Монахан
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|91
|нп
|Коул Перфетти
|7
|нп
|Владислав Наместников
|36
|нп
|Морган Бэррон
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|30
|вр
|Хантер Шепард
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|25
|зщ
|Итан Бир
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|21
|нп
|Алексей Протас
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|8
|нп
|Александр Овечкин
|43
|нп
|Том Уилсон
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|15
|нп
|Сонни Милано
|17
|нп
|Дилан Строум
|63
|нп
|Иван Мирошниченко
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|23
|нп
|Майкл Сгарбосса
|47
|нп
|Бек Маленстин
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|13.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|66
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|63
|86
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|63
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|63
|85
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|10
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|11
|Калгари Флэймз
|64
|67
|12
|Сент-Луис Блюз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39