Волгарь - Ахмат 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
13 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Ахмат, которое состоится 13 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Александрович Павлов
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|19.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|19.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|28.07.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|24-й тур
|0 : 0
|08.04.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|4-й тур
|0 : 3
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 2
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Волгарь» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|13.03
| Родина
Урал
|13.03
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03