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Волгарь - Ахмат 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
13 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Волгарь
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Ахмат, которое состоится 13 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Павлов
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат2 : 0Волгарь
19.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ахмат5 : 0Волгарь
28.07.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 24-й тур Ахмат0 : 0Волгарь
08.04.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 4-й тур Волгарь0 : 3Ахмат
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Волгарь0 : 2
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Волгарь1 : 1
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2Волгарь
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Волгарь0 : 0
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Волгарь
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Ахмат
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Ахмат1 : 1
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат1 : 0
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ахмат1 : 2
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Ахмат2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Волгарь» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
13.03
Родина
Урал
13.03
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

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