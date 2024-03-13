Родина - Урал 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
13 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Урал, которое состоится 13 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Франк Себриан Артига
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|30.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|30.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 4
|16.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 4
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|14.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Родина» — «Урал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|13.03
| Родина
Урал
|13.03
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03