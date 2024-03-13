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Родина - Урал 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
13 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Родина
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Урал, которое состоится 13 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Испания Франк Себриан Артига
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
30.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Родина1 : 0Урал
30.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал0 : 1Родина
30.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Урал2 : 2Родина
20.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Урал2 : 1Родина
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 2Родина
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 2Родина
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 4Родина
16.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 0Родина
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Родина
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Урал1 : 4
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Урал2 : 3
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Урал
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 0Урал
14.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 2Урал
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Родина» — «Урал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
13.03
Родина
Урал
13.03
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

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