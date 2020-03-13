Зенит - Динамо М 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Марта 2024 года в 20:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 13 Марта 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Марцел Личка
История личных встреч
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|15.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 5
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 4
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|6 : 0
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|13.02.2024
|Кубок равноправия
|4 : 1
|09.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 4
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Зенит» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 1:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|13.03
| Родина
Урал
|13.03
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03