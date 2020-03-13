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Зенит - Динамо М 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Марта 2024 года в 20:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Зенит
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 13 Марта 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Динамо М1 : 0Зенит
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3Динамо М
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит3 : 1Динамо М
15.03.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Зенит1 : 1 4 : 5Динамо М
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо М0 : 2Зенит
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Динамо М1 : 1Зенит
29.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Зенит4 : 1Динамо М
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Зенит3 : 1Динамо М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Динамо М1 : 0Зенит
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 0Динамо М
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 4Зенит
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Зенит6 : 0
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0
13.02.2024 Кубок равноправия Зенит4 : 1
09.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Зенит2 : 4
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 2 : 3Динамо М
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М2 : 1
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Динамо М2 : 1
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Зенит» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 1:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
13.03
Родина
Урал
13.03
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

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