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ПСЖ - Ницца 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
13 Марта 2024 года в 23:10 (+03:00). Кубок Франции, 1/4 финала
ПСЖ
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 13 Марта 2024 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ2 : 3Ницца
08.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца0 : 2ПСЖ
01.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ2 : 1Ницца
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 0ПСЖ
31.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ0 : 0 5 : 6Ницца
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ0 : 0Ницца
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 1Ницца
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца0 : 3ПСЖ
18.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Ницца1 : 4ПСЖ
04.05.2019 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ1 : 1Ницца
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 2
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 2ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 0ПСЖ
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ1 : 1
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 0 : 2ПСЖ
08.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ницца1 : 2
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 2 : 1Ницца
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ницца0 : 0
16.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 0Ницца
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 3
Турнирная таблица
1-й раунд
Лион-Дюшер
Бастия
4 : 1
2-й раунд
Аяччо
Орлеан
1 : 2
Сент-Этьен
Ним
0 : 1
Кевийи-Руан
Дижон
3 : 1
Тионвиль Лузитанос
Анси
2 : 1
1/32 финала
По
Нант
1 : 4
Саргемин
Валансьен
0 : 2
Феньи Ольнуа
Кевийи-Руан
1 : 0
Шамбли
Расинг
1 : 2
Шалан
Родез
0 : 4
Метц
Клермон
1 : 1 1 : 3
Фабрег
Трелисак
1 : 4
Орлеан
Ним
2 : 1
Алес
Париж
1 : 2
Брест
Анже
1 : 0
Лион-Дюшер
Ле-Пюи Фут 43
1 : 2
Лилль
Голден Лайон
12 : 0
Ле-Эрбье
Шатору
2 : 2 3 : 4
Авуэн
Страсбург
0 : 4
Антант
Бордо
1 : 1 2 : 4
Сен-Омер
Дюнкерк
2 : 3
Сошо
Лорьян
2 : 1
Амьен
Монпелье
1 : 2
Ницца
Осер
0 : 0 4 : 2
Тионвиль Лузитанос
Марсель
0 : 1
Понтарлье
Лион
0 : 3
Генгам
Ренн
0 : 2
Ланс
Монако
2 : 2 5 : 6
Гавр
Кан
2 : 1
Динан-Леон
Реймс
0 : 3
Луан-Кюизо
Руан
0 : 2
Дьепп
Лаваль
0 : 4
Фёр
Сен-Приес
3 : 5
Шамбери
Тулуза
0 : 3
Бержерак
Либурн
2 : 1
Ревель
ПСЖ
0 : 9
1/16 финала
Бержерак
Лион
1 : 2
Бордо
Ницца
2 : 3
Валансьен
Париж
2 : 1
Родез
Монако
1 : 3
Трелисак
Брест
1 : 2
Ле-Пюи Фут 43
Дюнкерк
2 : 1
Нант
Лаваль
0 : 1
Орлеан
ПСЖ
1 : 4
Сен-Приес
Роморантен
4 : 1
Сошо
Реймс
2 : 2 5 : 4
Клермон
Страсбург
1 : 3
Шатору
Гавр
0 : 1
Руан
Тулуза
3 : 3 12 : 11
Расинг
Лилль
0 : 1
Ренн
Марсель
1 : 1 9 : 8
Феньи Ольнуа
Монпелье
0 : 4
1/8 финала
Сошо
Ренн
1 : 6
Лион
Лилль
2 : 1
Страсбург
Гавр
3 : 1
Сен-Приес
Валансьен
1 : 2
Ле-Пюи Фут 43
Лаваль
2 : 1
Монпелье
Ницца
1 : 4
ПСЖ
Брест
3 : 1
Руан
Монако
1 : 1 6 : 5
1/4 финала
Лион
Страсбург
0 : 0 4 : 3
Руан
Валансьен
1 : 1 2 : 4
Ле-Пюи Фут 43
Ренн
1 : 3
ПСЖ
Ницца
13.03

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