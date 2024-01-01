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Борнмут - Лутон Таун 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
13 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
Борнмут
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Лутон Таун, которое состоится 13 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Лутон Таун
Лутон
1 Бразилия вр Нето
6 Уэльс зщ Крис Мефам
27 Украина зщ Илья Забарный
15 Англия зщ Адам Смит
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Англия нп Доминик Соланке
24 Бельгия вр Томас Камински
27 Япония зщ Даики Хасиока
16 Англия зщ Рис Берк
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
15 Англия зщ Теден Менжи
18 Англия пз Джордан Кларк
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
7 Ирландия пз Чидози Огбене
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лутон Таун3 : 2Борнмут
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Борнмут2 : 1Лутон Таун
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Борнмут0 : 1Лутон Таун
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лутон Таун0 : 0Борнмут
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут4 : 0Лутон Таун
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Борнмут
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут0 : 1 ДВ
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Борнмут0 : 1
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 2 : 2Борнмут
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Лутон Таун
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лутон Таун2 : 3
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Лутон Таун2 : 6
21.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 1Лутон Таун
18.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Лутон Таун1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2855
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2753
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2843
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2732
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2824
18
Зона вылета
Лутон Таун2721
19
Зона вылета
Бёрнли2814
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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