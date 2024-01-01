Борнмут - Лутон Таун 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
13 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Лутон Таун, которое состоится 13 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Нето
|6
|зщ
|Крис Мефам
|27
|зщ
|Илья Забарный
|15
|зщ
|Адам Смит
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Доминик Соланке
|24
|вр
|Томас Камински
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|16
|зщ
|Рис Берк
|12
|зщ
|Исса Каборе
|15
|зщ
|Теден Менжи
|18
|пз
|Джордан Кларк
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|7
|пз
|Чидози Огбене
|14
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|21.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|27
|32
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14