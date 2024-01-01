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Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Оттава Сенаторз
1-й период, 8'
0 : 0
Питтсбург Пингвинз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оттава Сенаторз
      Оттава
      Питтсбург Пингвинз
      Питтсбург
      70ФинляндияврЙоонас Корписало
      31ШвецияврАнтон Форсберг
      2РоссиязщАртём Зуб
      85СШАзщДжейк Сандерсон
      50КанадазщМаксенс Генетт
      6КанадазщДжейкоб Чикран
      24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
      26ШвециязщЭрик Бреннстрём
      19КанаданпДрейк Батерсон
      57СШАнпШейн Пинто
      7СШАнпБрэди Ткачук
      21КанаданпМэтью Жозеф
      18ГерманиянпТим Штюцле
      28КанаданпКлод Жиру
      81ЧехиянпДоминик Кубалик
      10КанаданпЗак Остапчук
      71КанаданпРидли Грейг
      13ЧехиянпИржи Смейкал
      12СШАнпМарк Кастелиц
      14КанаданпБорис Катчук
      35КанадаврТристан Джерри
      39СШАврАлекс Неделькович
      58КанадазщКрис Летанг
      28ШвециязщМаркус Петтерссон
      65ШвециязщЭрик Карлссон
      27КанадазщРайан Грейвз
      73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
      7КанадазщДжон Людвиг
      17СШАнпБрайан Раст
      10СШАнпДрю О'Коннор
      87КанаданпСидни Кросби
      8КанаданпМайкл Бантинг
      71РоссиянпЕвгений Малкин
      19КанаданпРайлли Смит
      48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
      20ДаниянпЛарс Эллер
      67ШвециянпРикард Ракелль
      77КанаданпДжефф Картер
      55СШАнпНоэль Аччари
      52ШвециянпЭмиль Бемстрём
      Главные тренеры
      КанадаЖак Мартен (и.о.)
      СШАМайк Салливан
      История личных встреч
      24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
      29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Оттава Сенаторз
      03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз0 : 3Оттава Сенаторз
      21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2Оттава Сенаторз
      21.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Оттава Сенаторз
      19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
      11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Питтсбург Пингвинз
      21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 4Оттава Сенаторз
      14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 3Питтсбург Пингвинз
      04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 3Оттава Сенаторз
      10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Оттава Сенаторз
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТОттава Сенаторз
      07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Оттава Сенаторз
      03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
      02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5
      10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4
      09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Питтсбург Пингвинз
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 6
      06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3
      04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Питтсбург Пингвинз
      Турнирная таблица
      Восточная Конференция
      КомандаИО
      1 Флорида Пантерз6592
      2 Бостон Брюинз6791
      3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
      4 Каролина Харрикейнз6484
      5 Торонто Мэйпл Лифс6482
      6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
      7 Филадельфия Флайерз6574
      8 Детройт Ред Уингз6472
      9 Нью-Йорк Айлендерс6472
      10 Вашингтон Кэпиталз6369
      11 Нью-Джерси Дэвилз6566
      12 Баффало Сэйбрз6565
      13 Питтсбург Пингвинз6364
      14 Монреаль Канадиенс6458
      15 Оттава Сенаторз6254
      16 Коламбус Блю Джекетс6454
      Западная Конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Кэнакс6691
      2 Даллас Старз6689
      3 Виннипег Джетс6487
      4 Колорадо Эвеланш6585
      5 Эдмонтон Ойлерз6381
      6 Нэшвилл Предаторз6678
      7 Лос-Анджелес Кингз6477
      8 Вегас Голден Найтс6475
      9 Сент-Луис Блюз6569
      10 Миннесота Уайлд6569
      11 Сиэтл Кракен6367
      12 Калгари Флэймз6467
      13 Аризона Койотс6557
      14 Анахайм Дакс6449
      15 Сан-Хосе Шаркс6339
      16 Чикаго Блэкхоукс6539

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