Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
1-й период, 8'
0 : 0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|50
|зщ
|Максенс Генетт
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|18
|нп
|Тим Штюцле
|28
|нп
|Клод Жиру
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|10
|нп
|Зак Остапчук
|71
|нп
|Ридли Грейг
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|14
|нп
|Борис Катчук
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|17
|нп
|Брайан Раст
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|87
|нп
|Сидни Кросби
|8
|нп
|Майкл Бантинг
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|20
|нп
|Ларс Эллер
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|77
|нп
|Джефф Картер
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
Главные тренеры
|Жак Мартен (и.о.)
|Майк Салливан
История личных встреч
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39