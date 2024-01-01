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Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Баффало Сэйбрз
1-й период, 8'
1 : 0
Детройт Ред Уингз

  • 01:07
    1:0
    Алекс Так
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Баффало Сэйбрз
    Баффало
    Детройт Ред Уингз
    Детройт
    1ФинляндияврУкко-Пекка Луукконен
    31КанадаврЭрик Комри
    4КанадазщБоуэн Байрэм
    78КанадазщДжейкоб Брайсон
    75СШАзщКоннор Клифтон
    25КанадазщОуэн Пауэр
    10ФинляндиязщХенри Йокихарью
    26ШвециязщРасмус Далин
    12СШАнпДжордан Гринвей
    77ГерманиянпДжон-Джейсон Петерка
    24КанаданпДилан Козенс
    9КанаданпЗакари Бенсон
    28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
    72СШАнпТейдж Томпсон
    89СШАнпАлекс Так
    50СШАнпЭрик Робинсон
    17КанаданпТайсон Джост
    71ШвециянпВиктор Олофссон
    53КанаданпДжефф Скиннер
    19КанаданпПейтон Кребс
    34СШАврАлекс Лайон
    47КанадаврДжеймс Раймер
    96КанадазщДжейк Уолман
    8КанадазщБен Шьяро
    46СШАзщДжефф Питри
    41СШАзщШейн Гостисбер
    53ГерманиязщМориц Зайдер
    2ФинляндиязщОлли Мяяття
    27КанаданпМайкл Расмуссен
    48ШвециянпЙонатан Берггрен
    90КанаданпДжо Велено
    23ШвециянпЛукас Рэймонд
    93СШАнпАлекс Дебринкэт
    37СШАнпДжей Ти Комфер
    88СШАнпПатрик Кейн
    14КанаданпРобби Фаббри
    36СШАнпКристиан Фишер
    17НидерландынпДаниэль Спронг
    18СШАнпЭндрю Копп
    57КанаданпДэвид Перрон
    Главные тренеры
    СШАДон Гранато
    СШАДерек Лалонд
    История личных встреч
    06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Детройт Ред Уингз
    07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ББаффало Сэйбрз
    30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 3Детройт Ред Уингз
    01.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ББаффало Сэйбрз
    01.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз8 : 3Детройт Ред Уингз
    17.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
    16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0Баффало Сэйбрз
    28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
    07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
    09.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз3 : 1Детройт Ред Уингз
    09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 Б
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Баффало Сэйбрз
    07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
    04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 2
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
    09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Детройт Ред Уингз
    07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Детройт Ред Уингз
    02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 4
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6592
    2 Бостон Брюинз6791
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
    4 Каролина Харрикейнз6484
    5 Торонто Мэйпл Лифс6482
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
    7 Филадельфия Флайерз6574
    8 Детройт Ред Уингз6472
    9 Нью-Йорк Айлендерс6472
    10 Вашингтон Кэпиталз6369
    11 Нью-Джерси Дэвилз6566
    12 Баффало Сэйбрз6565
    13 Питтсбург Пингвинз6364
    14 Монреаль Канадиенс6458
    15 Оттава Сенаторз6254
    16 Коламбус Блю Джекетс6454
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6691
    2 Даллас Старз6689
    3 Виннипег Джетс6487
    4 Колорадо Эвеланш6585
    5 Эдмонтон Ойлерз6381
    6 Нэшвилл Предаторз6678
    7 Лос-Анджелес Кингз6477
    8 Вегас Голден Найтс6475
    9 Сент-Луис Блюз6569
    10 Миннесота Уайлд6569
    11 Сиэтл Кракен6367
    12 Калгари Флэймз6467
    13 Аризона Койотс6557
    14 Анахайм Дакс6449
    15 Сан-Хосе Шаркс6339
    16 Чикаго Блэкхоукс6539

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