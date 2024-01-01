Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
1-й период, 8'
1 : 0
- 01:071:0Алекс Так
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Детройт Ред Уингз
Детройт
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|31
|вр
|Эрик Комри
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|26
|зщ
|Расмус Далин
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|24
|нп
|Дилан Козенс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|89
|нп
|Алекс Так
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|17
|нп
|Тайсон Джост
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|34
|вр
|Алекс Лайон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|46
|зщ
|Джефф Питри
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|48
|нп
|Йонатан Берггрен
|90
|нп
|Джо Велено
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|88
|нп
|Патрик Кейн
|14
|нп
|Робби Фаббри
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|18
|нп
|Эндрю Копп
|57
|нп
|Дэвид Перрон
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 Б
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|01.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|17.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39