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Филадельфия Флайерз - Сан-Хосе Шаркс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Филадельфия Флайерз
1-й период, 5'
1 : 0
Сан-Хосе Шаркс

  • 03:29
    1:0
    Джоэль Фараби
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Филадельфия Флайерз
    Филадельфия
    Сан-Хосе Шаркс
    Сан-Хосе
    33ШвецияврСамуэль Эрссон
    32ШвецияврФеликс Сандстрём
    77СШАзщЭрик Джонсон
    5РоссиязщЕгор Замула
    18КанадазщМарк Стаал
    23СШАзщРонни Аттард
    8СШАзщКэм Йорк
    6КанадазщТрэвис Санхайм
    37ШвециязщАдам Гиннинг
    74КанаданпОуэн Типпетт
    71КанаданпТайсон Фёрстер
    14КанаданпШон Кутюрье
    11КанаданпТрэвис Конечны
    21КанаданпСкотт Лотон
    86СШАнпДжоэль Фараби
    19СШАнпГарнет Хэтэуэй
    25СШАнпРайан Пилинг
    27СШАнпНоа Кейтс
    48КанаданпМорган Фрост
    15РоссиянпДенис Гурьянов
    30ШвецияврМагнус Хрона
    1СШАврДэвин Кули
    4КанадазщКайл Берроуз
    38КанадазщМарио Ферраро
    44КанадазщМарк-Эдуар Власик
    3СШАзщГенри Тран
    33КанадазщКален Эддисон
    9СШАзщДжейкоб Макдональд
    68КанаданпМайк Хоффман
    20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
    64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
    94РоссиянпАлександр Барабанов
    11СШАнпЛюк Канин
    72ШвециянпВильям Эклунд
    18ЧехиянпФилип Задина
    7ГерманиянпНико Штурм
    17СШАнпТомас Бордело
    90СШАнпДжастин Бейли
    22СШАнпРайан Карпентер
    10РоссиянпКлим Костин
    Главные тренеры
    СШАДжон Торторелла
    СШАДэвид Куинн
    История личных встреч
    08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Филадельфия Флайерз
    30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
    24.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Сан-Хосе Шаркс
    09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
    31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
    26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2Сан-Хосе Шаркс
    29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 1Филадельфия Флайерз
    04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
    10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 8Сан-Хосе Шаркс
    29.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Филадельфия Флайерз
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Филадельфия Флайерз
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 Б
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2
    02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Филадельфия Флайерз
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 7
    06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 7 ОТ
    04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Сан-Хосе Шаркс
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6592
    2 Бостон Брюинз6791
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
    4 Каролина Харрикейнз6484
    5 Торонто Мэйпл Лифс6482
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
    7 Филадельфия Флайерз6574
    8 Детройт Ред Уингз6472
    9 Нью-Йорк Айлендерс6472
    10 Вашингтон Кэпиталз6369
    11 Нью-Джерси Дэвилз6566
    12 Баффало Сэйбрз6565
    13 Питтсбург Пингвинз6364
    14 Монреаль Канадиенс6458
    15 Оттава Сенаторз6254
    16 Коламбус Блю Джекетс6454
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6691
    2 Даллас Старз6689
    3 Виннипег Джетс6487
    4 Колорадо Эвеланш6585
    5 Эдмонтон Ойлерз6381
    6 Нэшвилл Предаторз6678
    7 Лос-Анджелес Кингз6477
    8 Вегас Голден Найтс6475
    9 Сент-Луис Блюз6569
    10 Миннесота Уайлд6569
    11 Сиэтл Кракен6367
    12 Калгари Флэймз6467
    13 Аризона Койотс6557
    14 Анахайм Дакс6449
    15 Сан-Хосе Шаркс6339
    16 Чикаго Блэкхоукс6539

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