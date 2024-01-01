Филадельфия Флайерз - Сан-Хосе Шаркс 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
1-й период, 5'
1 : 0
- 03:291:0Джоэль Фараби
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|32
|вр
|Феликс Сандстрём
|77
|зщ
|Эрик Джонсон
|5
|зщ
|Егор Замула
|18
|зщ
|Марк Стаал
|23
|зщ
|Ронни Аттард
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|37
|зщ
|Адам Гиннинг
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|21
|нп
|Скотт Лотон
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|48
|нп
|Морган Фрост
|15
|нп
|Денис Гурьянов
|30
|вр
|Магнус Хрона
|1
|вр
|Дэвин Кули
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|3
|зщ
|Генри Тран
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|9
|зщ
|Джейкоб Макдональд
|68
|нп
|Майк Хоффман
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|94
|нп
|Александр Барабанов
|11
|нп
|Люк Канин
|72
|нп
|Вильям Эклунд
|18
|нп
|Филип Задина
|7
|нп
|Нико Штурм
|17
|нп
|Томас Бордело
|90
|нп
|Джастин Бейли
|22
|нп
|Райан Карпентер
|10
|нп
|Клим Костин
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|29.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39