Монреаль Канадиенс - Коламбус Блю Джекетс 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
1-й период, 6'
2 : 0
- 00:211:0Брендан Галлахер
- 03:152:0Юрай Слафковски
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|30
|вр
|Кейден Примо
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|47
|зщ
|Джейден Страбл
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|89
|нп
|Джошуа Руа
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|40
|вр
|Даниил Тарасов
|27
|зщ
|Адам Боквист
|8
|зщ
|Зак Веренски
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|22
|зщ
|Джейк Бин
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|59
|нп
|Егор Чинахов
|38
|нп
|Бун Дженнер
|13
|нп
|Джонни Годро
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|64
|нп
|Трей Фикс-Волански
|92
|нп
|Александер Нюландер
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|42
|нп
|Александр Тексье
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|7
|нп
|Шон Курали
|72
|нп
|Карсон Мейер
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|14.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|31.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39