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Монреаль Канадиенс - Коламбус Блю Джекетс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Монреаль Канадиенс
1-й период, 6'
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс

  • 00:21
    1:0
    Брендан Галлахер
  • 03:15
    2:0
    Юрай Слафковски
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Монреаль Канадиенс
    Монреаль
    Коламбус Блю Джекетс
    Коламбус
    30СШАврКейден Примо
    35КанадаврСэм Монтембо
    21КанадазщКейден Гуле
    8КанадазщМайк Мэтисон
    58КанадазщДэвид Савар
    72КанадазщАрбер Джекай
    26КанадазщДжонатан Ковачевич
    47СШАзщДжейден Страбл
    20СловакиянпЮрай Слафковски
    14КанаданпНик Судзуки
    22СШАнпКоул Кофилд
    40ФинляндиянпЙоэль Армиа
    15КанаданпАлекс Ньюхук
    89КанаданпДжошуа Руа
    17КанаданпДжош Андерсон
    71КанаданпДжейк Эванс
    11КанаданпБрендан Галлахер
    49КанаданпРафаэль Арве-Пинар
    70КанаданпТаннер Пирсон
    55КанаданпМайкл Пеццетта
    90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
    40РоссияврДаниил Тарасов
    27ШвециязщАдам Боквист
    8СШАзщЗак Веренски
    78КанадазщДэймон Сиверсон
    9РоссиязщИван Проворов
    44КанадазщЭрик Гудбрансон
    22КанадазщДжейк Бин
    86РоссиянпКирилл Марченко
    59РоссиянпЕгор Чинахов
    38КанаданпБун Дженнер
    13СШАнпДжонни Годро
    10РоссиянпДмитрий Воронков
    64КанаданпТрей Фикс-Волански
    92ШвециянпАлександер Нюландер
    4КанаданпКоул Силлинджер
    42ФранциянпАлександр Тексье
    24КанаданпМэтью Оливье
    7СШАнпШон Курали
    72СШАнпКарсон Мейер
    Главные тренеры
    КанадаМартен Сан-Луи
    КанадаПаскаль Венсан
    История личных встреч
    30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Монреаль Канадиенс
    27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
    26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс8 : 2Коламбус Блю Джекетс
    24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 3Монреаль Канадиенс
    18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 4Монреаль Канадиенс
    14.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 1Монреаль Канадиенс
    12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Коламбус Блю Джекетс
    31.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 6Коламбус Блю Джекетс
    02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4Коламбус Блю Джекетс
    20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Монреаль Канадиенс
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Монреаль Канадиенс
    06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БМонреаль Канадиенс
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БМонреаль Канадиенс
    09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
    06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Коламбус Блю Джекетс
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6592
    2 Бостон Брюинз6791
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
    4 Каролина Харрикейнз6484
    5 Торонто Мэйпл Лифс6482
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
    7 Филадельфия Флайерз6574
    8 Детройт Ред Уингз6472
    9 Нью-Йорк Айлендерс6472
    10 Вашингтон Кэпиталз6369
    11 Нью-Джерси Дэвилз6566
    12 Баффало Сэйбрз6565
    13 Питтсбург Пингвинз6364
    14 Монреаль Канадиенс6458
    15 Оттава Сенаторз6254
    16 Коламбус Блю Джекетс6454
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6691
    2 Даллас Старз6689
    3 Виннипег Джетс6487
    4 Колорадо Эвеланш6585
    5 Эдмонтон Ойлерз6381
    6 Нэшвилл Предаторз6678
    7 Лос-Анджелес Кингз6477
    8 Вегас Голден Найтс6475
    9 Сент-Луис Блюз6569
    10 Миннесота Уайлд6569
    11 Сиэтл Кракен6367
    12 Калгари Флэймз6467
    13 Аризона Койотс6557
    14 Анахайм Дакс6449
    15 Сан-Хосе Шаркс6339
    16 Чикаго Блэкхоукс6539

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