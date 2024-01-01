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Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Каролина Харрикейнз
1-й период, 7'
0 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Каролина Харрикейнз
      Роли
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Нью-Йорк
      31ДанияврФредерик Андерсен
      52РоссияврПётр Кочетков
      7РоссиязщДмитрий Орлов
      8КанадазщБрент Бёрнс
      76СШАзщБрэди Шей
      22СШАзщБретт Песке
      74СШАзщДжейккоб Славин
      5СШАзщДжейлен Чатфилд
      59СШАнпДжейк Гюнцель
      23СШАнпСтефан Ноэсен
      82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
      71ШвециянпЙеспер Фаст
      48КанаданпДжордан Мартинук
      11КанаданпДжордан Стаал
      24КанаданпСет Джарвис
      92РоссиянпЕвгений Кузнецов
      88ЧехиянпМартин Нечас
      37РоссиянпАндрей Свечников
      20ФинляндиянпСебастьян Ахо
      86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
      31РоссияврИгорь Шестёркин
      32СШАврДжонатан Куик
      23СШАзщАдам Фокс
      79СШАзщК'Андре Миллер
      4КанадазщБрэйден Шнайдер
      55СШАзщРайан Линдгрен
      6СШАзщЗак Джонс
      56ШвециязщЭрик Густафссон
      16СШАнпВинсент Трочек
      13КанаданпАлекси Лафреньер
      20СШАнпКрис Крайдер
      93ШвециянпМика Зибанеджад
      96СШАнпДжек Рослович
      10РоссиянпАртемий Панарин
      26СШАнпДжимми Веси
      21КанаданпБаркли Гудроу
      22СШАнпДжонни Бродзински
      50КанаданпУилл Кайлли
      91ШвециянпАлександер Веннберг
      24ФинляндиянпКаапо Какко
      Главные тренеры
      КанадаРод Бриндамор
      СШАПитер Лавиолетт
      История личных встреч
      03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 6Каролина Харрикейнз
      03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Каролина Харрикейнз
      24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
      22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Каролина Харрикейнз
      12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
      04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Каролина Харрикейнз
      31.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 7-й матч Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
      29.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Каролина Харрикейнз
      27.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
      25.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Каролина Харрикейнз
      11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 2
      09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1
      02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5
      01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
      12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1
      10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
      05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
      03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
      29.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
      Турнирная таблица
      Восточная Конференция
      КомандаИО
      1 Флорида Пантерз6592
      2 Бостон Брюинз6791
      3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
      4 Каролина Харрикейнз6484
      5 Торонто Мэйпл Лифс6482
      6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
      7 Филадельфия Флайерз6574
      8 Детройт Ред Уингз6472
      9 Нью-Йорк Айлендерс6472
      10 Вашингтон Кэпиталз6369
      11 Нью-Джерси Дэвилз6566
      12 Баффало Сэйбрз6565
      13 Питтсбург Пингвинз6364
      14 Монреаль Канадиенс6458
      15 Оттава Сенаторз6254
      16 Коламбус Блю Джекетс6454
      Западная Конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Кэнакс6691
      2 Даллас Старз6689
      3 Виннипег Джетс6487
      4 Колорадо Эвеланш6585
      5 Эдмонтон Ойлерз6381
      6 Нэшвилл Предаторз6678
      7 Лос-Анджелес Кингз6477
      8 Вегас Голден Найтс6475
      9 Сент-Луис Блюз6569
      10 Миннесота Уайлд6569
      11 Сиэтл Кракен6367
      12 Калгари Флэймз6467
      13 Аризона Койотс6557
      14 Анахайм Дакс6449
      15 Сан-Хосе Шаркс6339
      16 Чикаго Блэкхоукс6539

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