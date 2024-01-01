Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
13 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
1-й период, 7'
0 : 0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|76
|зщ
|Брэди Шей
|22
|зщ
|Бретт Песке
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|11
|нп
|Джордан Стаал
|24
|нп
|Сет Джарвис
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|88
|нп
|Мартин Нечас
|37
|нп
|Андрей Свечников
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|23
|зщ
|Адам Фокс
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|6
|зщ
|Зак Джонс
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|16
|нп
|Винсент Трочек
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|96
|нп
|Джек Рослович
|10
|нп
|Артемий Панарин
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|91
|нп
|Александер Веннберг
|24
|нп
|Каапо Какко
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|03.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 7-й матч
|2 : 6
|29.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|5 : 2
|27.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 1
|25.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|4 : 1
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39