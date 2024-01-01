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Даллас Старз - Флорида Пантерз 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Даллас Старз
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Флорида Пантерз, которое состоится 13 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Флорида Пантерз
Санрайз
29 США вр Джейк Эттингер
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
55 Канада зщ Томас Харли
3 Канада зщ Кристофер Танев
23 Финляндия зщ Эса Линделль
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
20 США зщ Райан Сутер
16 США нп Джо Павелски
24 Финляндия нп Роопе Хинц
21 США нп Джейсон Робертсон
18 Канада нп Сэм Стил
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
11 Канада нп Логан Стэнковен
53 Канада нп Уайатт Джонстон
14 Канада нп Джейми Бенн
15 США нп Крэйг Смит
12 Чехия нп Радек Факса
10 Канада нп Тай Делландреа
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
42 Швеция зщ Густав Форслинг
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
28 Канада зщ Джош Махура
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
10 Россия нп Владимир Тарасенко
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
23 Канада нп Картер Вераге
8 США нп Кайл Окпосо
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
21 Канада нп Ник Казинс
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Пол Морис
История личных встреч
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4Даллас Старз
08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 1Флорида Пантерз
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 6Даллас Старз
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 1Даллас Старз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 5 БФлорида Пантерз
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз6 : 3Даллас Старз
30.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 4 БФлорида Пантерз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТДаллас Старз
14.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Флорида Пантерз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Даллас Старз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 7 ОТДаллас Старз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 Б
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Флорида Пантерз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Флорида Пантерз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Флорида Пантерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Детройт Ред Уингз6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6472
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Нью-Джерси Дэвилз6566
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Сент-Луис Блюз6569
10 Миннесота Уайлд6569
11 Сиэтл Кракен6367
12 Калгари Флэймз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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