Даллас Старз - Флорида Пантерз 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Флорида Пантерз, которое состоится 13 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Флорида Пантерз
Санрайз
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|55
|зщ
|Томас Харли
|3
|зщ
|Кристофер Танев
|23
|зщ
|Эса Линделль
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|20
|зщ
|Райан Сутер
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|18
|нп
|Сэм Стил
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|11
|нп
|Логан Стэнковен
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|15
|нп
|Крэйг Смит
|12
|нп
|Радек Факса
|10
|нп
|Тай Делландреа
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|28
|зщ
|Джош Махура
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|23
|нп
|Картер Вераге
|8
|нп
|Кайл Окпосо
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|21
|нп
|Ник Казинс
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Пол Морис
История личных встреч
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|02.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 3
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|14.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39