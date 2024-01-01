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Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
13 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
34 Чехия вр Петр Мразек
40 Швеция вр Арвид Сёдерблом
4 США зщ Сет Джонс
72 США зщ Алекс Власик
55 Канада зщ Кевин Корчински
22 Россия зщ Никита Зайцев
25 США зщ Джарред Тинорди
89 Канада нп Андреас Атанасиу
23 Швейцария нп Филипп Курашев
98 Канада нп Коннор Бедард
17 США нп Ник Фолиньо
24 США нп Андерс Бьорк
15 США нп Джоуи Андерсон
16 Канада нп Джейсон Дикинсон
43 США нп Колин Блэквелл
11 Канада нп Тейлор Рэддиш
90 США нп Тайлер Джонсон
58 Канада нп Маккензи Энтвистл
52 Канада нп Рис Джонсон
8 США нп Райан Донато
36 США вр Джон Гибсон
1 Чехия вр Лукаш Достал
51 Канада зщ Олен Целльвегер
4 США зщ Кэм Фаулер
7 Чехия зщ Радко Гудас
34 Россия зщ Павел Минтюков
28 Швеция зщ Густав Линдстрём
60 США зщ Джексон ЛаКомбе
17 Канада нп Алекс Киллорн
23 Канада нп Мэйсон Мактавиш
40 Словакия нп Павол Регенда
19 США нп Трой Терри
16 Канада нп Райан Строум
77 США нп Фрэнк Ватрано
33 Швеция нп Якоб Сильверберг
21 Швеция нп Исак Лундестрём
39 США нп Бен Майерс
20 Канада нп Бретт Лисон
44 Канада нп Росс Джонстон
50 Канада нп Бенуа-Оливье Гру
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
США Грег Кронин
История личных встреч
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 0Анахайм Дакс
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
08.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТАнахайм Дакс
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Чикаго Блэкхоукс
24.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4Чикаго Блэкхоукс
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс8 : 3Анахайм Дакс
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 0Анахайм Дакс
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 2Анахайм Дакс
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Анахайм Дакс
04.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 4
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Чикаго Блэкхоукс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Чикаго Блэкхоукс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Детройт Ред Уингз6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6472
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Нью-Джерси Дэвилз6566
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Сент-Луис Блюз6569
10 Миннесота Уайлд6569
11 Сиэтл Кракен6367
12 Калгари Флэймз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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