Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
13 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 13 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
|34
|вр
|Петр Мразек
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|4
|зщ
|Сет Джонс
|72
|зщ
|Алекс Власик
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|25
|зщ
|Джарред Тинорди
|89
|нп
|Андреас Атанасиу
|23
|нп
|Филипп Курашев
|98
|нп
|Коннор Бедард
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|24
|нп
|Андерс Бьорк
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|43
|нп
|Колин Блэквелл
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|52
|нп
|Рис Джонсон
|8
|нп
|Райан Донато
|36
|вр
|Джон Гибсон
|1
|вр
|Лукаш Достал
|51
|зщ
|Олен Целльвегер
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|7
|зщ
|Радко Гудас
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|23
|нп
|Мэйсон Мактавиш
|40
|нп
|Павол Регенда
|19
|нп
|Трой Терри
|16
|нп
|Райан Строум
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|39
|нп
|Бен Майерс
|20
|нп
|Бретт Лисон
|44
|нп
|Росс Джонстон
|50
|нп
|Бенуа-Оливье Гру
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Грег Кронин
История личных встреч
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39