Калгари Флэймз - Колорадо Эвеланш 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
13 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 13 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Джаред Беднар
История личных встреч
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|88
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|64
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Сент-Луис Блюз
|65
|69
|10
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Калгари Флэймз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39