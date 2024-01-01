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Калгари Флэймз - Колорадо Эвеланш 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
13 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Грэм Скиллитер (Ла Ронж, Канада);
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 13 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 5Калгари Флэймз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Калгари Флэймз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Калгари Флэймз
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Колорадо Эвеланш
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Колорадо Эвеланш
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Колорадо Эвеланш
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Калгари Флэймз
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТКалгари Флэймз
10.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТКалгари Флэймз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Колорадо Эвеланш
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Калгари Флэймз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Калгари Флэймз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 2
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 0
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Колорадо Эвеланш
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6488
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Детройт Ред Уингз6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6472
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Нью-Джерси Дэвилз6566
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Сент-Луис Блюз6569
10 Миннесота Уайлд6569
11 Сиэтл Кракен6367
12 Калгари Флэймз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

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