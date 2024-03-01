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Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
14 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 14 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2Виннипег Джетс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Нэшвилл Предаторз
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 0Нэшвилл Предаторз
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3 ОТВиннипег Джетс
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Виннипег Джетс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5Виннипег Джетс
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Виннипег Джетс
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4Нэшвилл Предаторз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Виннипег Джетс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТ
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6789
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6687
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Миннесота Уайлд6671
10 Сент-Луис Блюз6569
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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