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Эдмонтон Ойлерз - Вашингтон Кэпиталз 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
14 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 14 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 5Эдмонтон Ойлерз
06.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Вашингтон Кэпиталз
08.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 4Эдмонтон Ойлерз
10.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
03.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 5Эдмонтон Ойлерз
25.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
06.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Эдмонтон Ойлерз
26.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1 БЭдмонтон Ойлерз
29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Вашингтон Кэпиталз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Эдмонтон Ойлерз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БЭдмонтон Ойлерз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Эдмонтон Ойлерз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вашингтон Кэпиталз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 6Вашингтон Кэпиталз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2
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Иногда дедлайн показывает намерения, политику и концепцию развития команды на ближайшие годы. Пожалуй, нынешний крайний срок обменов пролил именно такой свет на то, что ждёт «Вашингтон». Не только в нынешнем сезоне, но и в последующих.«Столичные» провалили дедлайн НХЛ? «Мы звонили Макдэвиду». «Вашингтону» больше не важен рекорд Овечкина? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6789
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6687
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Миннесота Уайлд6671
10 Сент-Луис Блюз6569
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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