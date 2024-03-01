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Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингз 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
14 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 14 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
28.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1Сент-Луис Блюз
27.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз7 : 6Сент-Луис Блюз
05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Сент-Луис Блюз
01.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 5Лос-Анджелес Кингз
04.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 БСент-Луис Блюз
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 0Лос-Анджелес Кингз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 3Лос-Анджелес Кингз
11.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
18.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Сент-Луис Блюз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Сент-Луис Блюз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Сент-Луис Блюз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сент-Луис Блюз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БСент-Луис Блюз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТ
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6369
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6789
3 Виннипег Джетс6487
4 Колорадо Эвеланш6687
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6477
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Миннесота Уайлд6671
10 Сент-Луис Блюз6569
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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