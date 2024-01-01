Сиэтл Кракен - Вашингтон Кэпиталз 15 Марта прямая трансляция

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Иногда дедлайн показывает намерения, политику и концепцию развития команды на ближайшие годы. Пожалуй, нынешний крайний срок обменов пролил именно такой свет на то, что ждёт «Вашингтон». Не только в нынешнем сезоне, но и в последующих.«Столичные» провалили дедлайн НХЛ? «Мы звонили Макдэвиду». «Вашингтону» больше не важен рекорд Овечкина? 0'«Вашингтон» продолжает свою качельную погоню за плей-офф. Сухое поражение от «Виннипега», тем более после неоднозначного дедлайна обменов, породило много вопросов. За что борется команда? К чему стремится? На что вообще способна?Вратарь «Эдмонтона» «украл» у Ови сразу три гола. А «столичные» крупно опозорились!Видео Овечкин потеснил трёх легенд НХЛ! Но Макдэвид порвал «Вашингтон» и почти догнал Кучерова 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.