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Сиэтл Кракен - Вашингтон Кэпиталз 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
15 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Сиэтл Кракен
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
12.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Сиэтл Кракен
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1Сиэтл Кракен
02.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Сиэтл Кракен
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 2Вашингтон Кэпиталз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 5 ОТ
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вашингтон Кэпиталз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вашингтон Кэпиталз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 6Вашингтон Кэпиталз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6469
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6789
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Сент-Луис Блюз6671
10 Миннесота Уайлд6671
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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