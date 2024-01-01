Сиэтл Кракен - Вашингтон Кэпиталз 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
15 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|12.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39