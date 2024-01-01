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Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
15 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Вегас Голден Найтс
Парадайс
32 США вр Дастин Вольф
80 Чехия вр Даниэль Владарж
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
58 Швеция зщ Оливер Чюлингтон
62 Россия зщ Даниил Мироманов
52 Канада зщ Маккензи Уигар
94 Канада зщ Брейден Пахал
28 Россия зщ Никита Охотюк
88 Канада нп Эндрю Манджапане
76 Словакия нп Мартин Поспишил
91 Канада нп Назем Кадри
10 Канада нп Джонатан Юбердо
20 США нп Блейк Коулман
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
27 США нп Мэтт Коронато
17 Беларусь нп Егор Шарангович
15 Канада нп Драйден Хант
71 США нп Уолкер Дьюр
21 США нп Кевин Руни
22 Канада нп Джейкоб Пеллетье
33 Канада вр Эдин Хилл
36 Канада вр Логан Томпсон
2 Канада зщ Зак Уайтклауд
7 Канада зщ Алекс Пьетранджело
15 США зщ Ноа Ханифин
27 Канада зщ Ши Теодор
3 Канада зщ Брейден Макнэбб
14 Канада зщ Николас Хаг
21 Канада нп Бретт Хауден
81 Канада нп Джонатан Маршессо
9 США нп Джек Айкел
49 Россия нп Иван Барбашёв
39 Канада нп Энтони Манта
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
22 Канада нп Майкл Амадио
71 Швеция нп Вильям Карлссон
16 Россия нп Павел Дорофеев
55 Канада нп Киган Колесар
10 Канада нп Николя Руа
43 США нп Пол Коттер
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3Калгари Флэймз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТКалгари Флэймз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1 ОТВегас Голден Найтс
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Вегас Голден Найтс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 7Калгари Флэймз
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТКалгари Флэймз
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Вегас Голден Найтс
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 6Вегас Голден Найтс
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 0Вегас Голден Найтс
06.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Калгари Флэймз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 6
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Калгари Флэймз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Калгари Флэймз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Калгари Флэймз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТВегас Голден Найтс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Вегас Голден Найтс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вегас Голден Найтс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6469
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6789
3 Виннипег Джетс6587
4 Колорадо Эвеланш6687
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Сент-Луис Блюз6671
10 Миннесота Уайлд6671
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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