Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
15 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Вегас Голден Найтс
Парадайс
|32
|вр
|Дастин Вольф
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
|62
|зщ
|Даниил Мироманов
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|94
|зщ
|Брейден Пахал
|28
|зщ
|Никита Охотюк
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|76
|нп
|Мартин Поспишил
|91
|нп
|Назем Кадри
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
|20
|нп
|Блейк Коулман
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|27
|нп
|Мэтт Коронато
|17
|нп
|Егор Шарангович
|15
|нп
|Драйден Хант
|71
|нп
|Уолкер Дьюр
|21
|нп
|Кевин Руни
|22
|нп
|Джейкоб Пеллетье
|33
|вр
|Эдин Хилл
|36
|вр
|Логан Томпсон
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
|15
|зщ
|Ноа Ханифин
|27
|зщ
|Ши Теодор
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|14
|зщ
|Николас Хаг
|21
|нп
|Бретт Хауден
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
|9
|нп
|Джек Айкел
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|39
|нп
|Энтони Манта
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|22
|нп
|Майкл Амадио
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|16
|нп
|Павел Дорофеев
|55
|нп
|Киган Колесар
|10
|нп
|Николя Руа
|43
|нп
|Пол Коттер
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|14.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|06.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|67
|89
|3
|Виннипег Джетс
|65
|87
|4
|Колорадо Эвеланш
|66
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39