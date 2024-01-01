Даллас Старз - Нью-Джерси Дэвилз 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
15 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|55
|зщ
|Томас Харли
|3
|зщ
|Кристофер Танев
|23
|зщ
|Эса Линделль
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|20
|зщ
|Райан Сутер
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|18
|нп
|Сэм Стил
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|11
|нп
|Логан Стэнковен
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|15
|нп
|Крэйг Смит
|12
|нп
|Радек Факса
|10
|нп
|Тай Делландреа
|34
|вр
|Джейк Аллен
|36
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|17
|зщ
|Шимон Немец
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|57
|зщ
|Ник Десимоне
|88
|зщ
|Кевин Баль
|2
|зщ
|Брендан Смит
|8
|зщ
|Сантери Хатакка
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|13
|нп
|Нико Хишир
|86
|нп
|Джек Хьюз
|28
|нп
|Тимо Майер
|56
|нп
|Эрик Хаула
|63
|нп
|Йеспер Братт
|10
|нп
|Александер Хольц
|92
|нп
|Томаш Носек
|18
|нп
|Ондржей Палат
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|11
|нп
|Крис Тирни
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
|21.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|17.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|05.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39