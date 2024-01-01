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Даллас Старз - Нью-Джерси Дэвилз 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
15 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Даллас Старз
Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
29 США вр Джейк Эттингер
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
55 Канада зщ Томас Харли
3 Канада зщ Кристофер Танев
23 Финляндия зщ Эса Линделль
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
20 США зщ Райан Сутер
16 США нп Джо Павелски
24 Финляндия нп Роопе Хинц
21 США нп Джейсон Робертсон
18 Канада нп Сэм Стил
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
11 Канада нп Логан Стэнковен
53 Канада нп Уайатт Джонстон
14 Канада нп Джейми Бенн
15 США нп Крэйг Смит
12 Чехия нп Радек Факса
10 Канада нп Тай Делландреа
34 Канада вр Джейк Аллен
36 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
17 Словакия зщ Шимон Немец
43 США зщ Люк Хьюз
57 США зщ Ник Десимоне
88 Канада зщ Кевин Баль
2 Канада зщ Брендан Смит
8 Финляндия зщ Сантери Хатакка
23 Канада зщ Кёртис Макдермид
91 Канада нп Доусон Мерсер
13 Швейцария нп Нико Хишир
86 США нп Джек Хьюз
28 Швейцария нп Тимо Майер
56 Финляндия нп Эрик Хаула
63 Швеция нп Йеспер Братт
10 Швеция нп Александер Хольц
92 Чехия нп Томаш Носек
18 Чехия нп Ондржей Палат
42 Канада нп Кёртис Лазар
11 Канада нп Крис Тирни
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
21.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 6Даллас Старз
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4Даллас Старз
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 3Нью-Джерси Дэвилз
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5Даллас Старз
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТДаллас Старз
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 0Нью-Джерси Дэвилз
03.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4Нью-Джерси Дэвилз
17.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 0Даллас Старз
05.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Даллас Старз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 7 ОТДаллас Старз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 Б
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6469
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6789
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Сент-Луис Блюз6671
10 Миннесота Уайлд6671
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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