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Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
15 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Анахайм Дакс
Анахайм
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
32 Швеция вр Филип Густавссон
7 США зщ Брок Фэйбер
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
24 США зщ Зак Богосян
25 Швеция зщ Юнас Бродин
47 Канада зщ Деклан Чисхольм
4 США зщ Джон Меррилл
90 Швеция нп Маркус Юханссон
12 США нп Мэтт Болди
38 США нп Райан Хартман
97 Россия нп Кирилл Капризов
36 Норвегия нп Матс Цуккарелло
23 Австрия нп Марко Росси
89 Канада нп Фредерик Годро
22 Россия нп Марат Хуснутдинов
17 Канада нп Маркус Фолиньо
10 США нп Винни Леттьери
27 Канада нп Джейк Луккини
15 Канада нп Мэйсон Шоу
1 Чехия вр Лукаш Достал
36 США вр Джон Гибсон
51 Канада зщ Олен Целльвегер
4 США зщ Кэм Фаулер
7 Чехия зщ Радко Гудас
34 Россия зщ Павел Минтюков
37 Швеция зщ Вильям Лагессон
5 Финляндия зщ Урхо Вааканайнен
19 США нп Трой Терри
16 Канада нп Райан Строум
77 США нп Фрэнк Ватрано
17 Канада нп Алекс Киллорн
23 Канада нп Мэйсон Мактавиш
39 США нп Бен Майерс
33 Швеция нп Якоб Сильверберг
21 Швеция нп Исак Лундестрём
20 Канада нп Бретт Лисон
44 Канада нп Росс Джонстон
50 Канада нп Бенуа-Оливье Гру
40 Словакия нп Павол Регенда
Главные тренеры
США Джон Хайнс
США Грег Кронин
История личных встреч
28.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Анахайм Дакс
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Миннесота Уайлд
03.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 БАнахайм Дакс
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Миннесота Уайлд
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 3Анахайм Дакс
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
16.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Миннесота Уайлд
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
25.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2Анахайм Дакс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТМиннесота Уайлд
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Анахайм Дакс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6469
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6789
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Сент-Луис Блюз6671
10 Миннесота Уайлд6671
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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