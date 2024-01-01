Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
15 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Анахайм Дакс
Анахайм
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Филип Густавссон
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|24
|зщ
|Зак Богосян
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|47
|зщ
|Деклан Чисхольм
|4
|зщ
|Джон Меррилл
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|12
|нп
|Мэтт Болди
|38
|нп
|Райан Хартман
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|23
|нп
|Марко Росси
|89
|нп
|Фредерик Годро
|22
|нп
|Марат Хуснутдинов
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|10
|нп
|Винни Леттьери
|27
|нп
|Джейк Луккини
|15
|нп
|Мэйсон Шоу
|1
|вр
|Лукаш Достал
|36
|вр
|Джон Гибсон
|51
|зщ
|Олен Целльвегер
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|7
|зщ
|Радко Гудас
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|37
|зщ
|Вильям Лагессон
|5
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|19
|нп
|Трой Терри
|16
|нп
|Райан Строум
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|23
|нп
|Мэйсон Мактавиш
|39
|нп
|Бен Майерс
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|20
|нп
|Бретт Лисон
|44
|нп
|Росс Джонстон
|50
|нп
|Бенуа-Оливье Гру
|40
|нп
|Павол Регенда
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Грег Кронин
История личных встреч
|28.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|10.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39