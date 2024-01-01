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Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Питтсбург Пингвинз
Перерыв
1 : 2
Сан-Хосе Шаркс

  • 10:28
    1:0
    Ноэль Аччари
0'
20'
40'
60'
  • 14:31
    1:1
    Фабиан Зеттерлунд
  • 19:01
    1:2
    Марк-Эдуар Власик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
35КанадаврТристан Джерри
39СШАврАлекс Неделькович
58КанадазщКрис Летанг
28ШвециязщМаркус Петтерссон
65ШвециязщЭрик Карлссон
27КанадазщРайан Грейвз
73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
7КанадазщДжон Людвиг
10СШАнпДрю О'Коннор
17СШАнпБрайан Раст
87КанаданпСидни Кросби
8КанаданпМайкл Бантинг
67ШвециянпРикард Ракелль
71РоссиянпЕвгений Малкин
48ФинляндиянпВалттери Пуустинен
20ДаниянпЛарс Эллер
19КанаданпРайлли Смит
77КанаданпДжефф Картер
55СШАнпНоэль Аччари
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
30ШвецияврМагнус Хрона
1СШАврДэвин Кули
4КанадазщКайл Берроуз
38КанадазщМарио Ферраро
44КанадазщМарк-Эдуар Власик
3СШАзщГенри Тран
33КанадазщКален Эддисон
20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
94РоссиянпАлександр Барабанов
11СШАнпЛюк Канин
72ШвециянпВильям Эклунд
18ЧехиянпФилип Задина
10РоссиянпКлим Костин
7ГерманиянпНико Штурм
17СШАнпТомас Бордело
90СШАнпДжастин Бейли
22СШАнпРайан Карпентер
54КанаданпДживани Смит
62СШАнпКевин Лабанк
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 10Питтсбург Пингвинз
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Питтсбург Пингвинз
29.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 6Сан-Хосе Шаркс
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз8 : 5Сан-Хосе Шаркс
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 0Питтсбург Пингвинз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4Сан-Хосе Шаркс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Питтсбург Пингвинз
31.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Питтсбург Пингвинз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 6
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Сан-Хосе Шаркс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 7
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 7 ОТ
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Сан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6469
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6789
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Сент-Луис Блюз6671
10 Миннесота Уайлд6671
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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