Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Перерыв
1 : 2
- 10:281:0Ноэль Аччари
0'
20'
40'
60'
- 14:311:1Фабиан Зеттерлунд
- 19:011:2Марк-Эдуар Власик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|8
|нп
|Майкл Бантинг
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|20
|нп
|Ларс Эллер
|19
|нп
|Райлли Смит
|77
|нп
|Джефф Картер
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|30
|вр
|Магнус Хрона
|1
|вр
|Дэвин Кули
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|3
|зщ
|Генри Тран
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|94
|нп
|Александр Барабанов
|11
|нп
|Люк Канин
|72
|нп
|Вильям Эклунд
|18
|нп
|Филип Задина
|10
|нп
|Клим Костин
|7
|нп
|Нико Штурм
|17
|нп
|Томас Бордело
|90
|нп
|Джастин Бейли
|22
|нп
|Райан Карпентер
|54
|нп
|Дживани Смит
|62
|нп
|Кевин Лабанк
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39