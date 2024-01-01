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Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Айлендерс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
Баффало Сэйбрз
Перерыв
0 : 0
Нью-Йорк Айлендерс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Баффало Сэйбрз
      Баффало
      Нью-Йорк Айлендерс
      Нью-Йорк
      1ФинляндияврУкко-Пекка Луукконен
      31КанадаврЭрик Комри
      26ШвециязщРасмус Далин
      4КанадазщБоуэн Байрэм
      10ФинляндиязщХенри Йокихарью
      25КанадазщОуэн Пауэр
      75СШАзщКоннор Клифтон
      78КанадазщДжейкоб Брайсон
      12СШАнпДжордан Гринвей
      89СШАнпАлекс Так
      72СШАнпТейдж Томпсон
      28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
      9КанаданпЗакари Бенсон
      24КанаданпДилан Козенс
      77ГерманиянпДжон-Джейсон Петерка
      19КанаданпПейтон Кребс
      53КанаданпДжефф Скиннер
      71ШвециянпВиктор Олофссон
      17КанаданпТайсон Джост
      50СШАнпЭрик Робинсон
      30РоссияврИлья Сорокин
      40РоссияврСемён Варламов
      8КанадазщНоа Добсон
      3КанадазщАдам Пелеч
      6КанадазщРайан Пулок
      28РоссиязщАлександр Романов
      25ШвециязщСебастьян Ахо
      2СШАзщМайк Райлли
      13КанаданпМэтью Барзал
      14КанаданпБо Хорват
      29СШАнпБрок Нельсон
      21СШАнпКайл Палмьери
      44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
      27СШАнпАндерс Ли
      10ШвециянпСимон Хольмстрём
      53КанаданпКейси Сизикас
      18ШвециянпПьер Энгвалль
      15КанаданпКэл Клаттербак
      32СШАнпКайл Маклин
      17КанаданпМэтт Мартин
      Главные тренеры
      СШАДон Гранато
      КанадаПатрик Руа
      История личных встреч
      22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
      15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Баффало Сэйбрз
      26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 2Баффало Сэйбрз
      08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Баффало Сэйбрз
      20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
      23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
      16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
      31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Баффало Сэйбрз
      05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
      04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
      13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 3
      09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 Б
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Баффало Сэйбрз
      07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
      04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
      12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
      11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Нью-Йорк Айлендерс
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Йорк Айлендерс
      06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2
      03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1
      Турнирная таблица
      Восточная Конференция
      КомандаИО
      1 Флорида Пантерз6694
      2 Бостон Брюинз6791
      3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
      4 Каролина Харрикейнз6584
      5 Торонто Мэйпл Лифс6482
      6 Филадельфия Флайерз6676
      7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
      8 Нью-Йорк Айлендерс6472
      9 Детройт Ред Уингз6572
      10 Вашингтон Кэпиталз6469
      11 Баффало Сэйбрз6667
      12 Нью-Джерси Дэвилз6566
      13 Питтсбург Пингвинз6465
      14 Монреаль Канадиенс6560
      15 Оттава Сенаторз6356
      16 Коламбус Блю Джекетс6554
      Западная Конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Кэнакс6792
      2 Колорадо Эвеланш6789
      3 Даллас Старз6789
      4 Виннипег Джетс6587
      5 Эдмонтон Ойлерз6483
      6 Нэшвилл Предаторз6780
      7 Лос-Анджелес Кингз6577
      8 Вегас Голден Найтс6577
      9 Сент-Луис Блюз6671
      10 Миннесота Уайлд6671
      11 Сиэтл Кракен6468
      12 Калгари Флэймз6567
      13 Аризона Койотс6657
      14 Анахайм Дакс6549
      15 Чикаго Блэкхоукс6641
      16 Сан-Хосе Шаркс6439

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