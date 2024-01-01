Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Айлендерс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
Перерыв
0 : 0
0'
20'
40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|31
|вр
|Эрик Комри
|26
|зщ
|Расмус Далин
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|24
|нп
|Дилан Козенс
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|17
|нп
|Тайсон Джост
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|6
|зщ
|Райан Пулок
|28
|зщ
|Александр Романов
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|29
|нп
|Брок Нельсон
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
|17
|нп
|Мэтт Мартин
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Патрик Руа
История личных встреч
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39