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Детройт Ред Уингз - Аризона Койотс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Детройт Ред Уингз
Перерыв
1 : 1
Аризона Койотс

  • 18:00
    1:1
    Лукас Рэймонд
0'
20'
40'
60'
  • 05:10
    0:1
    Логан Кули
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Аризона Койотс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Аризона Койотс
Глендейл
34СШАврАлекс Лайон
47КанадаврДжеймс Раймер
46СШАзщДжефф Питри
53ГерманиязщМориц Зайдер
96КанадазщДжейк Уолман
8КанадазщБен Шьяро
41СШАзщШейн Гостисбер
2ФинляндиязщОлли Мяяття
27КанаданпМайкл Расмуссен
90КанаданпДжо Велено
57КанаданпДэвид Перрон
23ШвециянпЛукас Рэймонд
37СШАнпДжей Ти Комфер
88СШАнпПатрик Кейн
14КанаданпРобби Фаббри
18СШАнпЭндрю Копп
93СШАнпАлекс Дебринкэт
36СШАнпКристиан Фишер
21СШАнпОстин Чарник
48ШвециянпЙонатан Берггрен
39КанадаврКоннор Ингрэм
70ЧехияврКарел Веймелка
33КанадазщТрэвис Дермотт
50КанадазщШон Дурзи
90ШвейцариязщЯнис Мозер
5СШАзщМайкл Кесселринг
4ФинляндиязщЮусо Вялимяки
3КанадазщДжош Браун
8СШАнпНик Шмальц
17СШАнпНик Бьюгстад
9СШАнпКлейтон Келлер
11КанаданпДилан Гюнтер
92СШАнпЛоган Кули
67КанаданпЛоусон Круз
53КанаданпМайкл Карконе
15КанаданпАлександр Керфут
63ФинляндиянпМатиас Маччелли
38КанаданпЛиам О'Брайен
22КанаданпДжек Макбэйн
49СШАнпДжон Леонард
Главные тренеры
СШАДерек Лалонд
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0Детройт Ред Уингз
18.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 БДетройт Ред Уингз
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 БАризона Койотс
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 9Аризона Койотс
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 ОТДетройт Ред Уингз
23.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Аризона Койотс
03.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Детройт Ред Уингз
14.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 1Аризона Койотс
01.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 3Аризона Койотс
13.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Детройт Ред Уингз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Детройт Ред Уингз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0Детройт Ред Уингз
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Детройт Ред Уингз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 4
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Аризона Койотс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Аризона Койотс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0Детройт Ред Уингз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6469
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6789
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Сент-Луис Блюз6671
10 Миннесота Уайлд6671
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

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