Детройт Ред Уингз - Аризона Койотс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Перерыв
1 : 1
- 18:001:1Лукас Рэймонд
0'
20'
40'
60'
- 05:100:1Логан Кули
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Аризона Койотс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Аризона Койотс
Глендейл
|34
|вр
|Алекс Лайон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|46
|зщ
|Джефф Питри
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|90
|нп
|Джо Велено
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|88
|нп
|Патрик Кейн
|14
|нп
|Робби Фаббри
|18
|нп
|Эндрю Копп
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|21
|нп
|Остин Чарник
|48
|нп
|Йонатан Берггрен
|39
|вр
|Коннор Ингрэм
|70
|вр
|Карел Веймелка
|33
|зщ
|Трэвис Дермотт
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|90
|зщ
|Янис Мозер
|5
|зщ
|Майкл Кесселринг
|4
|зщ
|Юусо Вялимяки
|3
|зщ
|Джош Браун
|8
|нп
|Ник Шмальц
|17
|нп
|Ник Бьюгстад
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|11
|нп
|Дилан Гюнтер
|92
|нп
|Логан Кули
|67
|нп
|Лоусон Круз
|53
|нп
|Майкл Карконе
|15
|нп
|Александр Керфут
|63
|нп
|Матиас Маччелли
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|22
|нп
|Джек Макбэйн
|49
|нп
|Джон Леонард
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Андре Туриньи
История личных встреч
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|18.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 9
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|23.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|01.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39