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Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Каролина Харрикейнз
1-й период, 20'
1 : 0
Флорида Пантерз

  • 19:10
    1:0
    Сет Джарвис
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Каролина Харрикейнз
    Роли
    Флорида Пантерз
    Санрайз
    52РоссияврПётр Кочетков
    31ДанияврФредерик Андерсен
    7РоссиязщДмитрий Орлов
    8КанадазщБрент Бёрнс
    74СШАзщДжейккоб Славин
    22СШАзщБретт Песке
    76СШАзщБрэди Шей
    5СШАзщДжейлен Чатфилд
    59СШАнпДжейк Гюнцель
    24КанаданпСет Джарвис
    11КанаданпДжордан Стаал
    48КанаданпДжордан Мартинук
    71ШвециянпЙеспер Фаст
    82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
    23СШАнпСтефан Ноэсен
    86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
    20ФинляндиянпСебастьян Ахо
    37РоссиянпАндрей Свечников
    88ЧехиянпМартин Нечас
    92РоссиянпЕвгений Кузнецов
    72РоссияврСергей Бобровский
    41СШАврЭнтони Столарз
    91ШвециязщОливер Экман-Ларссон
    42ШвециязщГустав Форслинг
    62КанадазщБрэндон Монтур
    77ФинляндиязщНико Миккола
    7РоссиязщДмитрий Куликов
    28КанадазщДжош Махура
    13КанаданпСэм Райнхарт
    16ФинляндиянпАлександр Барков
    10РоссиянпВладимир Тарасенко
    19СШАнпМэттью Ткачук
    15ФинляндиянпАнтон Лунделль
    23КанаданпКартер Вераге
    12КанаданпДжона Гаджович
    8СШАнпКайл Окпосо
    27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
    21КанаданпНик Казинс
    94КанаданпРайан Ломберг
    82ШвециянпКевин Стенлунд
    Главные тренеры
    КанадаРод Бриндамор
    КанадаПол Морис
    История личных встреч
    23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 0Флорида Пантерз
    11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Каролина Харрикейнз
    30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз4 : 2Каролина Харрикейнз
    28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1Флорида Пантерз
    25.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз4 : 3Каролина Харрикейнз
    23.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз1 : 0Каролина Харрикейнз
    21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТФлорида Пантерз
    19.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
    14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 6Каролина Харрикейнз
    31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Флорида Пантерз
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 1
    11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 2
    09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1
    02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Флорида Пантерз
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2
    06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Флорида Пантерз
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Флорида Пантерз
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6694
    2 Бостон Брюинз6791
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
    4 Каролина Харрикейнз6584
    5 Торонто Мэйпл Лифс6482
    6 Филадельфия Флайерз6676
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
    8 Нью-Йорк Айлендерс6472
    9 Детройт Ред Уингз6572
    10 Вашингтон Кэпиталз6469
    11 Баффало Сэйбрз6667
    12 Нью-Джерси Дэвилз6566
    13 Питтсбург Пингвинз6465
    14 Монреаль Канадиенс6560
    15 Оттава Сенаторз6356
    16 Коламбус Блю Джекетс6554
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6792
    2 Колорадо Эвеланш6789
    3 Даллас Старз6789
    4 Виннипег Джетс6587
    5 Эдмонтон Ойлерз6483
    6 Нэшвилл Предаторз6780
    7 Лос-Анджелес Кингз6577
    8 Вегас Голден Найтс6577
    9 Сент-Луис Блюз6671
    10 Миннесота Уайлд6671
    11 Сиэтл Кракен6468
    12 Калгари Флэймз6567
    13 Аризона Койотс6657
    14 Анахайм Дакс6549
    15 Чикаго Блэкхоукс6641
    16 Сан-Хосе Шаркс6439

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