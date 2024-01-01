Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
1-й период, 20'
1 : 0
- 19:101:0Сет Джарвис
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Флорида Пантерз
Санрайз
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|22
|зщ
|Бретт Песке
|76
|зщ
|Брэди Шей
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|24
|нп
|Сет Джарвис
|11
|нп
|Джордан Стаал
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|37
|нп
|Андрей Свечников
|88
|нп
|Мартин Нечас
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|28
|зщ
|Джош Махура
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|15
|нп
|Антон Лунделль
|23
|нп
|Картер Вераге
|12
|нп
|Джона Гаджович
|8
|нп
|Кайл Окпосо
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|21
|нп
|Ник Казинс
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Пол Морис
История личных встреч
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|25.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 4-й матч
|4 : 3
|23.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 3-й матч
|1 : 0
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 2-й матч
|1 : 2 ОТ
|19.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 1-й матч
|2 : 3 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39