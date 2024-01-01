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Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
Коламбус Блю Джекетс
Перерыв
1 : 0
Оттава Сенаторз

  • 00:15
    1:0
    Бун Дженнер
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Коламбус Блю Джекетс
    Коламбус
    Оттава Сенаторз
    Оттава
    90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
    40РоссияврДаниил Тарасов
    27ШвециязщАдам Боквист
    8СШАзщЗак Веренски
    78КанадазщДэймон Сиверсон
    9РоссиязщИван Проворов
    44КанадазщЭрик Гудбрансон
    22КанадазщДжейк Бин
    86РоссиянпКирилл Марченко
    92ШвециянпАлександер Нюландер
    38КанаданпБун Дженнер
    13СШАнпДжонни Годро
    10РоссиянпДмитрий Воронков
    64КанаданпТрей Фикс-Волански
    82ФинляндиянпМикаэль Пюухтия
    4КанаданпКоул Силлинджер
    42ФранциянпАлександр Тексье
    24КанаданпМэтью Оливье
    16КанаданпБрендан Гонс
    72СШАнпКарсон Мейер
    31ШвецияврАнтон Форсберг
    70ФинляндияврЙоонас Корписало
    2РоссиязщАртём Зуб
    85СШАзщДжейк Сандерсон
    50КанадазщМаксенс Генетт
    6КанадазщДжейкоб Чикран
    24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
    26ШвециязщЭрик Бреннстрём
    19КанаданпДрейк Батерсон
    57СШАнпШейн Пинто
    7СШАнпБрэди Ткачук
    28КанаданпКлод Жиру
    18ГерманиянпТим Штюцле
    21КанаданпМэтью Жозеф
    81ЧехиянпДоминик Кубалик
    38КанаданпЗак Остапчук
    71КанаданпРидли Грейг
    27КанаданпПаркер Келли
    12СШАнпМарк Кастелиц
    14КанаданпБорис Катчук
    Главные тренеры
    КанадаПаскаль Венсан
    КанадаЖак Мартен (и.о.)
    История личных встреч
    14.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 3Коламбус Блю Джекетс
    02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Оттава Сенаторз
    03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТОттава Сенаторз
    05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
    04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 0Коламбус Блю Джекетс
    23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2 БОттава Сенаторз
    17.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Коламбус Блю Джекетс
    24.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2Оттава Сенаторз
    25.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТОттава Сенаторз
    14.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Коламбус Блю Джекетс
    09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
    06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 3
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 ОТ
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Оттава Сенаторз
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТОттава Сенаторз
    07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Оттава Сенаторз
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6694
    2 Бостон Брюинз6791
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
    4 Каролина Харрикейнз6584
    5 Торонто Мэйпл Лифс6482
    6 Филадельфия Флайерз6676
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
    8 Нью-Йорк Айлендерс6472
    9 Детройт Ред Уингз6572
    10 Вашингтон Кэпиталз6469
    11 Баффало Сэйбрз6667
    12 Нью-Джерси Дэвилз6566
    13 Питтсбург Пингвинз6465
    14 Монреаль Канадиенс6560
    15 Оттава Сенаторз6356
    16 Коламбус Блю Джекетс6554
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6792
    2 Колорадо Эвеланш6789
    3 Даллас Старз6789
    4 Виннипег Джетс6587
    5 Эдмонтон Ойлерз6483
    6 Нэшвилл Предаторз6780
    7 Лос-Анджелес Кингз6577
    8 Вегас Голден Найтс6577
    9 Сент-Луис Блюз6671
    10 Миннесота Уайлд6671
    11 Сиэтл Кракен6468
    12 Калгари Флэймз6567
    13 Аризона Койотс6657
    14 Анахайм Дакс6549
    15 Чикаго Блэкхоукс6641
    16 Сан-Хосе Шаркс6439

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