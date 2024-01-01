Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
Перерыв
1 : 0
- 00:151:0Бун Дженнер
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Оттава Сенаторз
Оттава
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|40
|вр
|Даниил Тарасов
|27
|зщ
|Адам Боквист
|8
|зщ
|Зак Веренски
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|22
|зщ
|Джейк Бин
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|92
|нп
|Александер Нюландер
|38
|нп
|Бун Дженнер
|13
|нп
|Джонни Годро
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|64
|нп
|Трей Фикс-Волански
|82
|нп
|Микаэль Пюухтия
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|42
|нп
|Александр Тексье
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|16
|нп
|Брендан Гонс
|72
|нп
|Карсон Мейер
|31
|вр
|Антон Форсберг
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|50
|зщ
|Максенс Генетт
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|18
|нп
|Тим Штюцле
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|38
|нп
|Зак Остапчук
|71
|нп
|Ридли Грейг
|27
|нп
|Паркер Келли
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|14
|нп
|Борис Катчук
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
|14.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|17.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|25.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39