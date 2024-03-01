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Мидлсбро - Блэкберн Роверс 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Мидлсбро
Блэкберн Роверс

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Блэкберн Роверс, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБлэкберн Роверс2 : 1Мидлсбро
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турБлэкберн Роверс1 : 2Мидлсбро
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турМидлсбро1 : 2Блэкберн Роверс
24.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБлэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
28.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
24.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турМидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
03.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турБлэкберн Роверс0 : 0Мидлсбро
01.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турМидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
17.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБлэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
17.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турБлэкберн Роверс0 : 1Мидлсбро
12.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й тур0 : 1Мидлсбро
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур0 : 2Мидлсбро
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турМидлсбро3 : 1
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й тур2 : 0Мидлсбро
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турМидлсбро0 : 2
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турБлэкберн Роверс1 : 1
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турБлэкберн Роверс1 : 1
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й тур2 : 1Блэкберн Роверс
27.02.2024Кубок Англии1/8 финалаБлэкберн Роверс1 : 1 3 : 4
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турБлэкберн Роверс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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