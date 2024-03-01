01:03 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 марта
Суббота 16 марта
Свернуть список

Аризона Койотс - Нью-Джерси Дэвилз 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
17 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 17 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 БАризона Койотс
06.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Аризона Койотс
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
20.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4Аризона Койотс
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Аризона Койотс
23.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 БАризона Койотс
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
03.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 0Нью-Джерси Дэвилз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Аризона Койотс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Аризона Койотс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Аризона Койотс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6794
2 Бостон Брюинз6893
3 Нью-Йорк Рейнджерс6690
4 Каролина Харрикейнз6686
5 Торонто Мэйпл Лифс6584
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6676
7 Филадельфия Флайерз6776
8 Нью-Йорк Айлендерс6572
9 Детройт Ред Уингз6672
10 Вашингтон Кэпиталз6571
11 Баффало Сэйбрз6769
12 Нью-Джерси Дэвилз6668
13 Питтсбург Пингвинз6567
14 Монреаль Канадиенс6661
15 Оттава Сенаторз6458
16 Коламбус Блю Джекетс6655
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6889
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6677
9 Миннесота Уайлд6773
10 Сент-Луис Блюз6671
11 Калгари Флэймз6669
12 Сиэтл Кракен6568
13 Аризона Койотс6759
14 Анахайм Дакс6649
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6539

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close