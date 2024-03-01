Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
17 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 17 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Пол Морис
|Джон Купер
История личных встреч
|18.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 9
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 0
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|67
|94
|2
|Бостон Брюинз
|68
|93
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|66
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|66
|86
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|65
|84
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|66
|76
|7
|Филадельфия Флайерз
|67
|76
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|65
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|66
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|71
|11
|Баффало Сэйбрз
|67
|69
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|68
|13
|Питтсбург Пингвинз
|65
|67
|14
|Монреаль Канадиенс
|66
|61
|15
|Оттава Сенаторз
|64
|58
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|66
|55
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|68
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|66
|77
|9
|Миннесота Уайлд
|67
|73
|10
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|11
|Калгари Флэймз
|66
|69
|12
|Сиэтл Кракен
|65
|68
|13
|Аризона Койотс
|67
|59
|14
|Анахайм Дакс
|66
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|39