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Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
18 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 18 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Дерек Лалонд
История личных встреч
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3Питтсбург Пингвинз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз1 : 2Детройт Ред Уингз
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3Питтсбург Пингвинз
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Питтсбург Пингвинз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 4Питтсбург Пингвинз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз2 : 3Питтсбург Пингвинз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз2 : 6Детройт Ред Уингз
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 7Питтсбург Пингвинз
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз11 : 2Детройт Ред Уингз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Питтсбург Пингвинз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 6
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Детройт Ред Уингз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Детройт Ред Уингз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6794
2 Бостон Брюинз6893
3 Нью-Йорк Рейнджерс6690
4 Каролина Харрикейнз6686
5 Торонто Мэйпл Лифс6584
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6676
7 Филадельфия Флайерз6776
8 Детройт Ред Уингз6774
9 Нью-Йорк Айлендерс6673
10 Вашингтон Кэпиталз6571
11 Баффало Сэйбрз6869
12 Нью-Джерси Дэвилз6668
13 Питтсбург Пингвинз6567
14 Монреаль Канадиенс6661
15 Оттава Сенаторз6560
16 Коламбус Блю Джекетс6655
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Виннипег Джетс6689
3 Колорадо Эвеланш6789
4 Даллас Старз6889
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6679
8 Вегас Голден Найтс6677
9 Миннесота Уайлд6773
10 Сент-Луис Блюз6671
11 Калгари Флэймз6669
12 Сиэтл Кракен6568
13 Аризона Койотс6759
14 Анахайм Дакс6749
15 Чикаго Блэкхоукс6741
16 Сан-Хосе Шаркс6539

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