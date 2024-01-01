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Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
18 Марта 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 18 Марта 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Жак Мартен (и.о.)
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Каролина Харрикейнз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Оттава Сенаторз
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2Каролина Харрикейнз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТОттава Сенаторз
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Оттава Сенаторз
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Каролина Харрикейнз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 БКаролина Харрикейнз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3Оттава Сенаторз
12.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз8 : 2Оттава Сенаторз
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1Каролина Харрикейнз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТОттава Сенаторз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БОттава Сенаторз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 ОТ
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Оттава Сенаторз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТОттава Сенаторз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 1
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 2
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6794
2 Бостон Брюинз6893
3 Нью-Йорк Рейнджерс6690
4 Каролина Харрикейнз6686
5 Торонто Мэйпл Лифс6584
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6676
7 Филадельфия Флайерз6776
8 Детройт Ред Уингз6774
9 Нью-Йорк Айлендерс6673
10 Вашингтон Кэпиталз6571
11 Баффало Сэйбрз6869
12 Нью-Джерси Дэвилз6668
13 Питтсбург Пингвинз6567
14 Монреаль Канадиенс6661
15 Оттава Сенаторз6560
16 Коламбус Блю Джекетс6655
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Виннипег Джетс6689
3 Колорадо Эвеланш6789
4 Даллас Старз6889
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6679
8 Вегас Голден Найтс6677
9 Миннесота Уайлд6773
10 Сент-Луис Блюз6671
11 Калгари Флэймз6669
12 Сиэтл Кракен6568
13 Аризона Койотс6759
14 Анахайм Дакс6749
15 Чикаго Блэкхоукс6741
16 Сан-Хосе Шаркс6539

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