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Эдмонтон Ойлерз - Колорадо Эвеланш 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
17 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Эдмонтон Ойлерз
2-й период, 28'
0 : 0
Колорадо Эвеланш

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 17 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эдмонтон Ойлерз
      Эдмонтон
      Колорадо Эвеланш
      Денвер
      74КанадаврСтюарт Скиннер
      30КанадаврКэлвин Пикар
      14ШвециязщМаттиас Экхольм
      2КанадазщЭван Бушар
      73КанадазщВенсан Деарне
      25КанадазщДарнелл Нурс
      5КанадазщКоди Сеси
      27КанадазщБретт Кулак
      18КанаданпЗак Хайман
      97КанаданпКоннор Макдэвид
      93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
      37СШАнпУоррен Фёгеле
      29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
      71КанаданпРайан Маклауд
      28КанаданпКоннор Браун
      19КанаданпАдам Хенрик
      91КанаданпЭвандер Кейн
      90КанаданпКори Перри
      39КанаданпСэм Кэррик
      13ШвециянпМаттиас Янмарк
      40РоссияврАлександр Георгиев
      60ФинляндияврЮстус Аннунен
      8КанадазщКейл Макар
      7КанадазщДевон Тэйвз
      42КанадазщДжош Мэнсон
      49КанадазщСамуэль Жирар
      26КанадазщШон Уокер
      3СШАзщДжек Джонсон
      62ФинляндиянпАрттури Лехконен
      9СШАнпЗак Паризе
      27КанаданпДжонатан Друен
      96ФинляндиянпМикко Рантанен
      29КанаданпНатан Маккиннон
      13РоссиянпВалерий Ничушкин
      37СШАнпКейси Миттельштадт
      20СШАнпРосс Колтон
      28СШАнпМайлз Вуд
      73РоссиянпЯков Тренин
      11КанаданпЭндрю Кольяно
      12СШАнпБрэндон Дьюхейм
      Главные тренеры
      КанадаКрис Ноблох
      КанадаДжаред Беднар
      История личных встреч
      12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
      19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 5 ОТЭдмонтон Ойлерз
      08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
      07.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз5 : 6 ОТКолорадо Эвеланш
      05.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз2 : 4Колорадо Эвеланш
      03.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Колорадо Эвеланш4 : 0Эдмонтон Ойлерз
      01.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Колорадо Эвеланш8 : 6Эдмонтон Ойлерз
      23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Колорадо Эвеланш
      10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 2 БКолорадо Эвеланш
      22.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
      14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 2
      10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Эдмонтон Ойлерз
      09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БЭдмонтон Ойлерз
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Эдмонтон Ойлерз
      06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
      14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
      13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Колорадо Эвеланш
      09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
      07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 2
      05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 0
      Турнирная таблица
      Восточная Конференция
      КомандаИО
      1 Бостон Брюинз6995
      2 Флорида Пантерз6894
      3 Нью-Йорк Рейнджерс6792
      4 Каролина Харрикейнз6788
      5 Торонто Мэйпл Лифс6685
      6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
      7 Филадельфия Флайерз6876
      8 Детройт Ред Уингз6774
      9 Нью-Йорк Айлендерс6673
      10 Вашингтон Кэпиталз6571
      11 Баффало Сэйбрз6869
      12 Нью-Джерси Дэвилз6768
      13 Питтсбург Пингвинз6667
      14 Монреаль Канадиенс6761
      15 Оттава Сенаторз6560
      16 Коламбус Блю Джекетс6757
      Западная Конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Кэнакс6792
      2 Даллас Старз6991
      3 Виннипег Джетс6689
      4 Колорадо Эвеланш6789
      5 Эдмонтон Ойлерз6483
      6 Нэшвилл Предаторз6780
      7 Лос-Анджелес Кингз6779
      8 Вегас Голден Найтс6677
      9 Миннесота Уайлд6874
      10 Сент-Луис Блюз6773
      11 Калгари Флэймз6771
      12 Сиэтл Кракен6568
      13 Аризона Койотс6861
      14 Анахайм Дакс6749
      15 Чикаго Блэкхоукс6741
      16 Сан-Хосе Шаркс6639

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