Эдмонтон Ойлерз - Колорадо Эвеланш 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
17 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
2-й период, 28'
0 : 0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 17 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Колорадо Эвеланш
Денвер
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|2
|зщ
|Эван Бушар
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|5
|зщ
|Коди Сеси
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|71
|нп
|Райан Маклауд
|28
|нп
|Коннор Браун
|19
|нп
|Адам Хенрик
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|90
|нп
|Кори Перри
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|40
|вр
|Александр Георгиев
|60
|вр
|Юстус Аннунен
|8
|зщ
|Кейл Макар
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
|26
|зщ
|Шон Уокер
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|9
|нп
|Зак Паризе
|27
|нп
|Джонатан Друен
|96
|нп
|Микко Рантанен
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|20
|нп
|Росс Колтон
|28
|нп
|Майлз Вуд
|73
|нп
|Яков Тренин
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
|12
|нп
|Брэндон Дьюхейм
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Джаред Беднар
История личных встреч
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|5 : 6 ОТ
|05.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|2 : 4
|03.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|8 : 6
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|07.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|69
|95
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|67
|92
|4
|Каролина Харрикейнз
|67
|88
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|85
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|67
|78
|7
|Филадельфия Флайерз
|68
|76
|8
|Детройт Ред Уингз
|67
|74
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|66
|73
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|71
|11
|Баффало Сэйбрз
|68
|69
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|68
|13
|Питтсбург Пингвинз
|66
|67
|14
|Монреаль Канадиенс
|67
|61
|15
|Оттава Сенаторз
|65
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|57
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Даллас Старз
|69
|91
|3
|Виннипег Джетс
|66
|89
|4
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|67
|79
|8
|Вегас Голден Найтс
|66
|77
|9
|Миннесота Уайлд
|68
|74
|10
|Сент-Луис Блюз
|67
|73
|11
|Калгари Флэймз
|67
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|65
|68
|13
|Аризона Койотс
|68
|61
|14
|Анахайм Дакс
|67
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|66
|39