06:20 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 марта
Свернуть список

Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
17 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Сиэтл Кракен
2-й период, 31'
0 : 1
Нэшвилл Предаторз

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 15:36
      0:1
      Томми Новак
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 17 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Сиэтл Кракен
    Сиэтл
    Нэшвилл Предаторз
    Нэшвилл
    31ГерманияврФилипп Грубауэр
    35СШАврДжоуи Даккорд
    6ШвециязщАдам Ларссон
    8СШАзщБрайан Дюмулен
    3СШАзщУильям Борген
    24КанадазщДжейми Олексяк
    4КанадазщДжастин Шульц
    39КанадазщРайкер Эванс
    7КанаданпДжордан Эберле
    10СШАнпМэтти Бенирс
    19КанаданпДжаред Макканн
    95ШвециянпАндре Бураковски
    56СШАнпКайлер Ямамото
    13КанаданпБрэндон Танев
    22ДаниянпОливер Бьёркстранд
    37КанаданпЯнни Гурд
    20ФинляндиянпЭэли Толванен
    52КанаданпТай Картье
    41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
    90СловакиянпТомаш Татар
    74ФинляндияврЮусе Сарос
    32ФинляндияврКевин Ланкинен
    59ШвейцариязщРоман Йози
    27СШАзщРайан Макдона
    45КанадазщАлександр Каррье
    3КанадазщЖереми Лозон
    2КанадазщЛюк Шенн
    22КанадазщТайсон Бэрри
    14ШвециянпГустав Нюквист
    90КанаданпРайан О'Райлли
    9ШвециянпФилип Форсберг
    16СШАнпДжейсон Цукер
    10КанаданпКолтон Сиссонс
    21КанаданпЭнтони Бовиллье
    77КанаданпЛюк Евангелиста
    82СШАнпТомми Новак
    17КанаданпМарк Янковски
    44СШАнпКифер Шервуд
    47СШАнпМайкл Маккэррон
    36СШАнпКоул Смит
    Главные тренеры
    КанадаДэйв Хэкстол
    КанадаЭндрю Брюнетт
    История личных встреч
    03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2Нэшвилл Предаторз
    13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0Сиэтл Кракен
    25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 7Сиэтл Кракен
    24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1 БСиэтл Кракен
    09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 1Нэшвилл Предаторз
    03.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3Нэшвилл Предаторз
    26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 4Нэшвилл Предаторз
    15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Сиэтл Кракен
    15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 5 ОТ
    09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
    06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
    14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
    09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
    06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТ
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Бостон Брюинз6995
    2 Флорида Пантерз6894
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6792
    4 Каролина Харрикейнз6788
    5 Торонто Мэйпл Лифс6685
    6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
    7 Филадельфия Флайерз6876
    8 Детройт Ред Уингз6774
    9 Нью-Йорк Айлендерс6673
    10 Вашингтон Кэпиталз6571
    11 Баффало Сэйбрз6869
    12 Нью-Джерси Дэвилз6768
    13 Питтсбург Пингвинз6667
    14 Монреаль Канадиенс6761
    15 Оттава Сенаторз6560
    16 Коламбус Блю Джекетс6757
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6792
    2 Даллас Старз6991
    3 Виннипег Джетс6689
    4 Колорадо Эвеланш6789
    5 Эдмонтон Ойлерз6483
    6 Нэшвилл Предаторз6780
    7 Лос-Анджелес Кингз6779
    8 Вегас Голден Найтс6677
    9 Миннесота Уайлд6874
    10 Сент-Луис Блюз6773
    11 Калгари Флэймз6771
    12 Сиэтл Кракен6568
    13 Аризона Койотс6861
    14 Анахайм Дакс6749
    15 Чикаго Блэкхоукс6741
    16 Сан-Хосе Шаркс6639

    Отзывы и комментарии к матчу

    Социальные комментарии Cackle
    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Лига Наций
    Copyright © 2009-2024
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close