Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
17 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
2-й период, 31'
0 : 1
0'
20'
40'
60'
- 15:360:1Томми Новак
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 17 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|39
|зщ
|Райкер Эванс
|7
|нп
|Джордан Эберле
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|19
|нп
|Джаред Макканн
|95
|нп
|Андре Бураковски
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|13
|нп
|Брэндон Танев
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|37
|нп
|Янни Гурд
|20
|нп
|Ээли Толванен
|52
|нп
|Тай Картье
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|90
|нп
|Томаш Татар
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|59
|зщ
|Роман Йози
|27
|зщ
|Райан Макдона
|45
|зщ
|Александр Каррье
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|2
|зщ
|Люк Шенн
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|21
|нп
|Энтони Бовиллье
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|82
|нп
|Томми Новак
|17
|нп
|Марк Янковски
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|03.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|69
|95
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|67
|92
|4
|Каролина Харрикейнз
|67
|88
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|85
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|67
|78
|7
|Филадельфия Флайерз
|68
|76
|8
|Детройт Ред Уингз
|67
|74
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|66
|73
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|71
|11
|Баффало Сэйбрз
|68
|69
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|67
|68
|13
|Питтсбург Пингвинз
|66
|67
|14
|Монреаль Канадиенс
|67
|61
|15
|Оттава Сенаторз
|65
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|57
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Даллас Старз
|69
|91
|3
|Виннипег Джетс
|66
|89
|4
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|67
|79
|8
|Вегас Голден Найтс
|66
|77
|9
|Миннесота Уайлд
|68
|74
|10
|Сент-Луис Блюз
|67
|73
|11
|Калгари Флэймз
|67
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|65
|68
|13
|Аризона Койотс
|68
|61
|14
|Анахайм Дакс
|67
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|66
|39