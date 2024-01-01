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Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
18 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада)
Сент-Луис Блюз
1-й период, 14'
0 : 0
Анахайм Дакс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс, которое состоится 18 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сент-Луис Блюз
      Сент-Луис
      Анахайм Дакс
      Анахайм
      50КанадаврДжордан Биннингтон
      30КанадаврДжоэль Хофер
      55КанадазщКолтон Парэйко
      4СШАзщНик Ледди
      51СШАзщМэттью Кессел
      47СШАзщТори Крюг
      72СШАзщДжастин Фолк
      48СШАзщСкотт Перунович
      13РоссиянпАлексей Торопченко
      70ШвециянпОскар Сундквист
      26АвстралиянпНатан Уокер
      12СШАнпКевин Хейз
      25КанаданпДжордан Кайру
      18КанаданпРоберт Томас
      10КанаданпБрэйден Шенн
      63КанаданпДжейк Нейборс
      89РоссиянпПавел Бучневич
      76КанаданпЗахари Болдюк
      42ФинляндиянпКаспери Капанен
      20СШАнпБрэндон Саад
      1ЧехияврЛукаш Достал
      36СШАврДжон Гибсон
      5ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
      28ШвециязщГустав Линдстрём
      4СШАзщКэм Фаулер
      51КанадазщОлен Целльвегер
      60СШАзщДжексон ЛаКомбе
      34РоссиязщПавел Минтюков
      37ШвециязщВильям Лагессон
      91ШвециянпЛео Карлссон
      77СШАнпФрэнк Ватрано
      21ШвециянпИсак Лундестрём
      20КанаданпБретт Лисон
      17КанаданпАлекс Киллорн
      16КанаданпРайан Строум
      19СШАнпТрой Терри
      33ШвециянпЯкоб Сильверберг
      40СловакиянпПавол Регенда
      44КанаданпРосс Джонстон
      39СШАнпБен Майерс
      Главные тренеры
      КанадаДрю Баннистер (и.о.)
      СШАГрег Кронин
      История личных встреч
      20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3Сент-Луис Блюз
      26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Сент-Луис Блюз
      22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Анахайм Дакс
      20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 2Анахайм Дакс
      25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Сент-Луис Блюз
      13.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
      08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Сент-Луис Блюз
      06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 БАнахайм Дакс
      04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Анахайм Дакс
      29.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
      17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 Б
      14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
      12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Сент-Луис Блюз
      10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Сент-Луис Блюз
      08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сент-Луис Блюз
      16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Анахайм Дакс
      15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Анахайм Дакс
      13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Анахайм Дакс
      11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6
      09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6
      Турнирная таблица
      Восточная Конференция
      КомандаИО
      1 Бостон Брюинз6995
      2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
      3 Флорида Пантерз6894
      4 Каролина Харрикейнз6788
      5 Торонто Мэйпл Лифс6685
      6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
      7 Филадельфия Флайерз6876
      8 Детройт Ред Уингз6774
      9 Вашингтон Кэпиталз6673
      10 Нью-Йорк Айлендерс6773
      11 Баффало Сэйбрз6869
      12 Нью-Джерси Дэвилз6868
      13 Питтсбург Пингвинз6667
      14 Монреаль Канадиенс6761
      15 Оттава Сенаторз6560
      16 Коламбус Блю Джекетс6757
      Западная Конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Кэнакс6892
      2 Колорадо Эвеланш6891
      3 Даллас Старз6991
      4 Виннипег Джетс6689
      5 Эдмонтон Ойлерз6584
      6 Нэшвилл Предаторз6882
      7 Лос-Анджелес Кингз6779
      8 Вегас Голден Найтс6779
      9 Миннесота Уайлд6874
      10 Сент-Луис Блюз6773
      11 Калгари Флэймз6771
      12 Сиэтл Кракен6668
      13 Аризона Койотс6861
      14 Анахайм Дакс6749
      15 Чикаго Блэкхоукс6741
      16 Сан-Хосе Шаркс6639

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