Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
18 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада)
1-й период, 14'
0 : 0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс, которое состоится 18 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Анахайм Дакс
Анахайм
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|51
|зщ
|Мэттью Кессел
|47
|зщ
|Тори Крюг
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|26
|нп
|Натан Уокер
|12
|нп
|Кевин Хейз
|25
|нп
|Джордан Кайру
|18
|нп
|Роберт Томас
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|89
|нп
|Павел Бучневич
|76
|нп
|Захари Болдюк
|42
|нп
|Каспери Капанен
|20
|нп
|Брэндон Саад
|1
|вр
|Лукаш Достал
|36
|вр
|Джон Гибсон
|5
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|51
|зщ
|Олен Целльвегер
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|37
|зщ
|Вильям Лагессон
|91
|нп
|Лео Карлссон
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|20
|нп
|Бретт Лисон
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|16
|нп
|Райан Строум
|19
|нп
|Трой Терри
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|40
|нп
|Павол Регенда
|44
|нп
|Росс Джонстон
|39
|нп
|Бен Майерс
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Грег Кронин
История личных встреч
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|69
|95
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|68
|94
|3
|Флорида Пантерз
|68
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|67
|88
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|66
|85
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|67
|78
|7
|Филадельфия Флайерз
|68
|76
|8
|Детройт Ред Уингз
|67
|74
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|66
|73
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|67
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|68
|69
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|68
|68
|13
|Питтсбург Пингвинз
|66
|67
|14
|Монреаль Канадиенс
|67
|61
|15
|Оттава Сенаторз
|65
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|67
|57
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|68
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|68
|91
|3
|Даллас Старз
|69
|91
|4
|Виннипег Джетс
|66
|89
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|84
|6
|Нэшвилл Предаторз
|68
|82
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|67
|79
|8
|Вегас Голден Найтс
|67
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|68
|74
|10
|Сент-Луис Блюз
|67
|73
|11
|Калгари Флэймз
|67
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|66
|68
|13
|Аризона Койотс
|68
|61
|14
|Анахайм Дакс
|67
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|66
|39