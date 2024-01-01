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Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
20 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз

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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз, которое состоится 20 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
26.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 ОТБостон Брюинз
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1Оттава Сенаторз
20.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Оттава Сенаторз
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ББостон Брюинз
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 5Бостон Брюинз
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Оттава Сенаторз
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 ОТБостон Брюинз
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Бостон Брюинз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Оттава Сенаторз
10.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Бостон Брюинз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 5
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТБостон Брюинз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 5
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 7
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТОттава Сенаторз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БОттава Сенаторз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 ОТ
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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