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Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинз 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
20 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 20 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Трэвис Грин (и.о.)
США Майк Салливан
История личных встреч
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 1Питтсбург Пингвинз
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 6Нью-Джерси Дэвилз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Питтсбург Пингвинз
20.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Питтсбург Пингвинз
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 7
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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