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Нью-Йорк Рейнджерс - Виннипег Джетс 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
20 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег Джетс

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Виннипег Джетс, которое состоится 20 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
21.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Виннипег Джетс
15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 0Виннипег Джетс
07.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 4Виннипег Джетс
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
03.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 БВиннипег Джетс
07.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Виннипег Джетс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Нью-Йорк Рейнджерс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Виннипег Джетс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 0
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Виннипег Джетс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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