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Детройт Ред Уингз - Коламбус Блю Джекетс 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
20 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джекетс

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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 20 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4Коламбус Блю Джекетс
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 4Детройт Ред Уингз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Коламбус Блю Джекетс
05.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Детройт Ред Уингз
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 6Детройт Ред Уингз
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
16.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Детройт Ред Уингз
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
07.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 2Детройт Ред Уингз
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Детройт Ред Уингз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 6
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 Б
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Коламбус Блю Джекетс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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