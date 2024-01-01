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Нью-Йорк Айлендерс - Каролина Харрикейнз 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
20 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 20 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Патрик Руа
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Каролина Харрикейнз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Каролина Харрикейнз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Айлендерс
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Нью-Йорк Айлендерс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Каролина Харрикейнз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БКаролина Харрикейнз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 1
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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