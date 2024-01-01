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Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
20 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 20 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2Колорадо Эвеланш
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 8Сент-Луис Блюз
02.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Сент-Луис Блюз
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Колорадо Эвеланш
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Сент-Луис Блюз
11.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Сент-Луис Блюз
28.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Сент-Луис Блюз2 : 3Колорадо Эвеланш
26.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
24.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сент-Луис Блюз3 : 6Колорадо Эвеланш
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 Б
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Сент-Луис Блюз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Сент-Луис Блюз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Колорадо Эвеланш
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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