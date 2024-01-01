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Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
20 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд, которое состоится 20 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
США Грег Кронин
США Джон Хайнс
История личных встреч
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0Анахайм Дакс
28.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Анахайм Дакс
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Миннесота Уайлд
03.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 БАнахайм Дакс
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Миннесота Уайлд
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 3Анахайм Дакс
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
16.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Миннесота Уайлд
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Анахайм Дакс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Анахайм Дакс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0Анахайм Дакс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Анахайм Дакс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМиннесота Уайлд
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0Анахайм Дакс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТМиннесота Уайлд
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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