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Ванкувер Кэнакс - Баффало Сэйбрз 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
20 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 20 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
США Дон Гранато
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 1Ванкувер Кэнакс
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Ванкувер Кэнакс
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Баффало Сэйбрз
21.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Ванкувер Кэнакс
11.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 6Ванкувер Кэнакс
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 5 ОТБаффало Сэйбрз
19.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3Баффало Сэйбрз
10.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 БВанкувер Кэнакс
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс0 : 4Баффало Сэйбрз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 0
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Ванкувер Кэнакс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВанкувер Кэнакс
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Баффало Сэйбрз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Баффало Сэйбрз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 3
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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