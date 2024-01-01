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Лос-Анджелес Кингз - Чикаго Блэкхоукс 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
20 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 20 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5Лос-Анджелес Кингз
23.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2Лос-Анджелес Кингз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1 ОТЧикаго Блэкхоукс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТЛос-Анджелес Кингз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Лос-Анджелес Кингз
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БЧикаго Блэкхоукс
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 1Лос-Анджелес Кингз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5Лос-Анджелес Кингз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Лос-Анджелес Кингз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 5Лос-Анджелес Кингз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 2
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 4
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Вашингтон Кэпиталз6775
9 Детройт Ред Уингз6874
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Баффало Сэйбрз6971
12 Питтсбург Пингвинз6769
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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