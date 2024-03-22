ЮАР - Андорра 22 Марта прямая трансляция
22 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Андорра, которое состоится 22 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЮАР
Андорра
История личных встреч
|10.02.2024
|Кубок африканских наций
|За 3-е место
|0 : 0 6 : 5
|07.02.2024
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 2
|03.02.2024
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 0 1 : 2
|30.01.2024
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|0 : 2
|24.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа E. 3-й тур
|0 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|0 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0