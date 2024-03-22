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ЮАР - Андорра 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
ЮАР
Андорра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Андорра, которое состоится 22 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЮАР
Андорра
История личных встреч
10.02.2024Кубок африканских нацийЗа 3-е местоЮАР0 : 0 6 : 5
07.02.2024Кубок африканских наций1/2 финала1 : 1 4 : 2ЮАР
03.02.2024Кубок африканских наций1/4 финала0 : 0 1 : 2ЮАР
30.01.2024Кубок африканских наций1/8 финала0 : 2ЮАР
24.01.2024Кубок африканских нацийГруппа E. 3-й турЮАР0 : 0
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турАндорра0 : 2
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 0Андорра
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур4 : 0Андорра
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турАндорра0 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур3 : 0Андорра

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