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Италия - Венесуэла 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
22 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Италия
Венесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Венесуэла, которое состоится 22 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Венесуэла
ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
ИталиязщДжанлука Манчини
ИталиязщАлессандро Буонджорно
ИталиязщАлессандро Бастони
ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
ИталиязщФедерико Димарко
ИталияпзНиколо Барелла
Италияпз Жоржиньо
ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
ИталияпзФедерико Кьеза
ИталиянпМатео Ретеги
ВенесуэлаврРафаэль Ромо
ВенесуэлазщAlexander Gonzalez
ВенесуэлазщЙордан Осорио
ВенесуэлазщWilker Angel
ВенесуэлазщМигель Наварро
ВенесуэлапзДжефферсон Саварино
ВенесуэлапзКристиан Кассерес
ВенесуэлапзТомас Ринкон
ВенесуэлапзДжон Мурильо
ВенесуэланпДарвин Мачис
ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
АргентинаФернандо Батиста
История личных встреч
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й тур0 : 0Италия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й турИталия5 : 2
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й тур3 : 1Италия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й турИталия4 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турИталия2 : 1
11.12.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Венесуэла
22.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й тур1 : 1Венесуэла
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й турВенесуэла0 : 0
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й турВенесуэла3 : 0
13.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 3-й тур1 : 1Венесуэла

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