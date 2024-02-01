Италия - Венесуэла 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
22 Марта 2024 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Венесуэла, которое состоится 22 Марта 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Венесуэла
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|зщ
|Джанлука Манчини
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|зщ
|Алессандро Бастони
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|зщ
|Федерико Димарко
|пз
|Николо Барелла
|пз
|Жоржиньо
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|пз
|Федерико Кьеза
|нп
|Матео Ретеги
|вр
|Рафаэль Ромо
|зщ
|Alexander Gonzalez
|зщ
|Йордан Осорио
|зщ
|Wilker Angel
|зщ
|Мигель Наварро
|пз
|Джефферсон Саварино
|пз
|Кристиан Кассерес
|пз
|Томас Ринкон
|пз
|Джон Мурильо
|нп
|Дарвин Мачис
|нп
|Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|5 : 2
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|11.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1