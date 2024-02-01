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Вашингтон Кэпиталз - Торонто Мэйпл Лифс 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
21 Марта 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Лифс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 21 Марта 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
30.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 1Вашингтон Кэпиталз
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Вашингтон Кэпиталз
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 БТоронто Мэйпл Лифс
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 3Вашингтон Кэпиталз
01.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
17.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Вашингтон Кэпиталз
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Вашингтон Кэпиталз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вашингтон Кэпиталз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вашингтон Кэпиталз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 Б
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6785
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6775
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6881
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд6976
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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