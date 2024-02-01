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Даллас Старз - Аризона Койотс 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
21 Марта 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Аризона Койотс, которое состоится 21 Марта 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТАризона Койотс
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз7 : 0Аризона Койотс
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Даллас Старз
02.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2Аризона Койотс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 0Аризона Койотс
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 7Даллас Старз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз4 : 3 ОТАризона Койотс
28.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТАризона Койотс
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Даллас Старз
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Аризона Койотс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 6
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Даллас Старз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Аризона Койотс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Аризона Койотс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Аризона Койотс
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6785
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6775
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6881
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд6976
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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