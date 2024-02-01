Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 21 Марта прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
21 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд, которое состоится 21 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Джим Хиллер (и.о.)
|Джон Хайнс
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7
|11.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|67
|85
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|67
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|69
|91
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|81
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|69
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|68
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39