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Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
21 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд, которое состоится 21 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
США Джон Хайнс
История личных встреч
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 7Лос-Анджелес Кингз
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Лос-Анджелес Кингз
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 0Миннесота Уайлд
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 7Лос-Анджелес Кингз
11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Лос-Анджелес Кингз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Миннесота Уайлд
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Миннесота Уайлд
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Миннесота Уайлд
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Лос-Анджелес Кингз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Лос-Анджелес Кингз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Лос-Анджелес Кингз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Миннесота Уайлд
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМиннесота Уайлд
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6785
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6775
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6881
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд6976
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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