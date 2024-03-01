Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|52
|зщ
|Эндрю Пик
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|63
|нп
|Брэд Маршан
|13
|нп
|Чарли Койл
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|18
|нп
|Павел Заха
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|19
|нп
|Джон Бичер
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|55
|нп
|Джастин Бразо
|94
|нп
|Якуб Лауко
|39
|нп
|Морган Гики
|11
|нп
|Трент Фредерик
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|23
|зщ
|Адам Фокс
|6
|зщ
|Зак Джонс
|5
|зщ
|Чад Руведел
|16
|нп
|Винсент Трочек
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|96
|нп
|Джек Рослович
|10
|нп
|Артемий Панарин
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|73
|нп
|Мэтт Ремпе
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|91
|нп
|Александер Веннберг
|24
|нп
|Каапо Какко
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|15.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бостон Брюинз
|70
|97
|2
|Флорида Пантерз
|68
|94
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|69
|94
|4
|Каролина Харрикейнз
|69
|92
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|68
|87
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|68
|80
|7
|Филадельфия Флайерз
|69
|78
|8
|Детройт Ред Уингз
|69
|76
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|75
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|68
|73
|11
|Баффало Сэйбрз
|70
|71
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|69
|70
|13
|Питтсбург Пингвинз
|68
|69
|14
|Монреаль Канадиенс
|68
|62
|15
|Оттава Сенаторз
|67
|60
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|69
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|69
|94
|2
|Виннипег Джетс
|68
|93
|3
|Колорадо Эвеланш
|69
|93
|4
|Даллас Старз
|70
|93
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|66
|86
|6
|Нэшвилл Предаторз
|69
|84
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|69
|83
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|79
|9
|Миннесота Уайлд
|70
|76
|10
|Сент-Луис Блюз
|69
|75
|11
|Калгари Флэймз
|68
|71
|12
|Сиэтл Кракен
|67
|68
|13
|Аризона Койотс
|69
|61
|14
|Анахайм Дакс
|69
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|69
|43
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|68
|39