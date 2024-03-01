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Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
22 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 22 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 США вр Джереми Свейман
35 Швеция вр Линус Улльмарк
73 США зщ Чарли Макэвой
52 США зщ Эндрю Пик
27 Швеция зщ Хампус Линдхольм
25 США зщ Брэндон Карло
48 США зщ Мэтт Грызлик
12 США зщ Кевин Шаттенкирк
63 Канада нп Брэд Маршан
13 США нп Чарли Койл
74 Канада нп Джейк Дебраск
43 Канада нп Дэнтон Хайнен
18 Чехия нп Павел Заха
88 Чехия нп Давид Пастрняк
19 США нп Джон Бичер
70 Швеция нп Йеспер Боквист
55 Канада нп Джастин Бразо
94 Чехия нп Якуб Лауко
39 Канада нп Морган Гики
11 США нп Трент Фредерик
32 США вр Джонатан Куик
31 Россия вр Игорь Шестёркин
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
79 США зщ К'Андре Миллер
23 США зщ Адам Фокс
6 США зщ Зак Джонс
5 США зщ Чад Руведел
16 США нп Винсент Трочек
13 Канада нп Алекси Лафреньер
20 США нп Крис Крайдер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
96 США нп Джек Рослович
10 Россия нп Артемий Панарин
26 США нп Джимми Веси
21 Канада нп Баркли Гудроу
73 Канада нп Мэтт Ремпе
50 Канада нп Уилл Кайлли
91 Швеция нп Александер Веннберг
24 Финляндия нп Каапо Какко
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4Бостон Брюинз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Бостон Брюинз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Бостон Брюинз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5Бостон Брюинз
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 5Бостон Брюинз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 5
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТБостон Брюинз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 5
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Нью-Йорк Рейнджерс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7097
2 Флорида Пантерз6894
3 Нью-Йорк Рейнджерс6994
4 Каролина Харрикейнз6992
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6880
7 Филадельфия Флайерз6978
8 Детройт Ред Уингз6976
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6873
11 Баффало Сэйбрз7071
12 Нью-Джерси Дэвилз6970
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6862
15 Оттава Сенаторз6760
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6994
2 Виннипег Джетс6893
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6686
6 Нэшвилл Предаторз6984
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6879
9 Миннесота Уайлд7076
10 Сент-Луис Блюз6975
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6768
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс6949
15 Чикаго Блэкхоукс6943
16 Сан-Хосе Шаркс6839

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